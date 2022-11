Pour enrayer cette problématique, Infrabel a supprimé 395 passages à niveau depuis 2005.

Mais si les suppressions se sont multipliées, le nombre de tués et d’accidents semble stagner depuis plusieurs années. Et sur le terrain, ces décisions sont parfois mal vécues, tant par les communes que les riverains, qui ont parfois le sentiment d’être mis devant le fait accompli.

Toutefois, la donne pourrait changer. Une proposition de loi qui concerne la procédure applicable à la suppression des passages à niveau sera votée ce jeudi à la Chambre. Déposé d’abord par des parlementaires Open VLD, CD&V et Vooruit, le texte a été débattu et amendé par d’autres partis de la majorité et par la N-VA. Concrètement, la loi reprendra désormais des principes à suivre dans le cadre des décisions de suppression. Elles devront être "dûment motivées" et prendre en compte "la sécurité routière, les répercussions de la suppression sur la mobilité et le désenclavement de parcelles adjacentes". Par ailleurs, la commune concernée sera invitée à rendre un avis et devra organiser une enquête publique.

Enquête publique et instance de recours

"Nous avons renforcé cette proposition de loi car elle est importante", commente Nicolas Parent, député Écolo et cosignataire des amendements. "Elle s’inscrit dans la suite d’un travail initié dès 2021 sur ces suppressions et qui a fait l’objet d’une première proposition de résolution. Lors d’auditions, nous avions pu constater que les rapports entre les pouvoirs locaux et Infrabel étaient parfois compliqués. Nous estimions qu’il faut arrêter de faire du chiffre sur les suppressions de passages à niveau. Nous souhaitions qu’Infrabel accentue sa diversification au niveau des mesures à prendre, en proposant d’autres solutions comme l’implémentation de caméras ANPR ou encore l’installation de doubles barrières."

Le texte voté ce jeudi prévoit aussi qu’un recours pourra être introduit auprès du SPF Mobilité. "Il y aura un dernier travail à fournir par le ministre de la Mobilité pour préciser les aspects techniques de ce recours", commente Nicolas Parent. Techniquement, pour que la loi entre en application, deux arrêtés royaux devront encore être rédigés.

Du côté d’Infrabel, on prend acte de ce changement. "Infrabel a été consultée et soutient les objectifs visés, à savoir un renforcement de la collaboration avec les communes et des raisons objectives qui expliquent pourquoi un passage à niveau doit être supprimé.", nous explique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. "La suppression d’un passage à niveau et son remplacement par une nouvelle infrastructure sont les mesures les plus visibles pour améliorer la sécurité mais elles s’inscrivent dans un panel de nombreuses initiatives de prévention, sensibilisation et répression."