Ses horaires de travail ne sont pas compatibles avec ses examens matinaux, nous racontait-elle. Son employeur refuse qu’elle arrive en retard, "parce que la loi ne le prévoit pas". Prendre congé ou rendre un certificat sont les seules solutions… "Les congés maladie à répétition ne facilitent pas la sérénité: j’ai peur de perdre mon emploi", avouait Sophie dans notre journal. Pour elle, la loi doit être adaptée.

Si aujourd’hui, la femme enceinte est protégée par la loi en Belgique, et peut s’absenter du travail, en conservant sa rémunération, le temps des examens médicaux, ce n’est pas le cas pour les femmes qui ont recours à la procréation médicalement assistée.

À la Chambre, une proposition de loi PS (majorité) vient d’être déposée et sera prise en considération ce jeudi, alors qu’une autre des Engagés (opposition) est sur la table de la Commission Affaires sociales depuis l’été.

Des textes qui avaient déjà été déposés par les deux partis sous d’anciennes législatures, sans aboutir.

Pouvoir s’absenter

Les deux textes veulent permettre, à quelques mots près,

aux travailleuses et aux travailleurs – qui ont averti leur employeur (via un certificat) – de s’absenter du travail, avec maintien de la rémunération, pour faire un diagnostic ou suivre un traitement de l’infertilité. Sont visés les fécondations in vitro (FIV), les traitements hormonaux pour induire l’ovulation, les inséminations artificielles,…

L’idée des deux députés est aussi d’éviter que ces mêmes personnes ne soient licenciées pour s’être absentées du boulot afin de suivre leur traitement. Diagnostic, injections, échographies, prises de sang, prélèvements,… ces traitements nécessitent en effet de s’absenter du travail à plusieurs reprises.

Si l’employeur ne respecte pas ces conditions, il devra payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités de licenciement, proposent les deux textes.

"Dans le cadre de ces traitements, parfois lourds, les absences ne sont pas toujours prévisibles et certains parcours peuvent durer longtemps, explique Catherine Fonck, députée fédérale Les Engagés, dont le texte a déjà été introduit en Commission. Si heureusement des employeurs se montrent compréhensifs – et dans ce cas, je le reconnais mon texte n’a pas d’utilité – ça ne se passe pas toujours comme ça. Certains savent que les rendez-vous vont se multiplier et il y a un risque de se faire licencier pour ce motif-là. Or, comme ces femmes ne sont pas encore enceintes, elles ne sont pas protégées. Par ailleurs, elles ont d’autre chose à faire que d’aller se plaindre pour discrimination une fois licenciées !"

« Une sorte d’injustice »

Jean-Marc Delizée, député fédéral PS, vient de redéposer un texte similaire, qu’il a proposé de joindre à celui de sa collègue Les Engagés.

"Face à des couples qui vivent une situation difficile (tant sur le plan physique que moral), il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas de soutien. Aujourd’hui, ces couples rabotent leurs congés, se mettent en maladie, demandent un crédit-temps ou des congés sans solde. Il y a une sorte d’injustice derrière."

Pour les deux députés, il faut permettre à ces personnes de combiner parcours professionnel et désir d’avoir un enfant. "Il est temps de faire quelque chose, de coller à la réalité, insiste Catherine Fonck. De plus en plus de couples sont concernés, le nombre d’infertilités a tendance à augmenter. On parle de flexibilité des travailleurs, ça doit aller dans les deux sens !"

Aujourd’hui, en Belgique, 18 000 à 20 000 fécondations in vitro sont réalisées par an et 2 à 5% des naissances sont issues d’une FIV.

Sur le texte de Catherine Fonck, des avis ont déjà été demandés, notamment au SPF Emploi ou encore à la Ligue des familles. "Les premiers avis reçus sont positifs", réagit la députée. "Je n’y vois rien d’insurmontable", ajoute Jean-Marc Delizée (PS).

Les arguments contre portent souvent sur le coût de la mesure ou sur sa durée.

Les textes devront être débattus à la Chambre. Si en novembre, les Commissions sont traditionnellement occupées par le budget et les notes de politique générale, les propositions devraient être réinscrites à l’agenda en décembre.

Pour en faire un texte commun ? "J’ai dès le début proposé à la majorité de cosigner…", dit Catherine Fonck. Pour Jean-Marc Delizée, "il faut aller au-delà du clivage majorité-opposition. Cette fois, le débat est lancé et j’ai bon espoir qu’il atterrisse."