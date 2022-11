Envolée des dépenses du Parlement wallon: sortir du tunnel

Elle ne contrôlera pas les dépenses et les recettes du gouvernement (la commission Budget s’en occupe déjà) mais les dépenses du Parlement. C’est une nouveauté que l’on doit, en quelque sorte, aux révélations sur les solides dérapages budgétaires liés à l’extension immobilière du Parlement wallon (maison des parlementaires et tunnel piétonnier).

La fin du huis clos

À la suite du rapport technique sur les surcoûts de ces deux gros chantiers, l’opposition PTB et Les Engagés revendiquaient l’intervention de la Cour des Comptes et la publicité des débats sur les dépenses du Parlement wallon.

La majorité PS, MR et Écolo avait alors proposé un texte plus global, instaurant donc une nouvelle commission permanente, chargée de contrôler les dépenses publiques et les comptes du Parlement wallon, avec l’assistance de la Cour des Comptes: la commission Comptabilité. Les débats seront publics, les documents accessibles, les groupes politiques tous représentés, etc.

L’ensemble des députés se retrouvent assez rapidement sur le fond: l’opposition est d’accord de s’aligner sur la proposition de la majorité, sous réserve d’amendements.

Mais la discussion sur ces dossiers sortant enfin du huis clos où elle était confinée, l’opposition en profite pour inscrire d’autres demandes.

Même si la Cour des Comptes nous explique comment certaines dépenses ont été réalisées, on ne saura pas pourquoi certaines décisions ont été prises

Ainsi, le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt a demandé à la Cour des Comptes de se pencher sur la gestion des chantiers "tunnel" et "maison des parlementaires". Au PTB, Germain Mugemangango soutient cette décision mais réclame toujours un audit sur l’ensemble des dépenses depuis 2009, "depuis l’entrée en fonction du greffier (Frédéric Janssens) parce que d’autres dépenses posaient question. Et même si la Cour des Comptes nous explique comment certaines dépenses ont été réalisées, on ne saura pas pourquoi certaines décisions ont été prises. Celles qui ont généré des dépenses comme celles du tunnel".

Il attend par ailleurs toujours des réponses sur une éventuelle procédure disciplinaire concernant le greffier, sur la gestion des ressources humaines dans les services du greffe, etc.

Les Engagés voudraient de leur côté élargir le bureau du Parlement à l’opposition. Actuellement, seule la majorité y siège, rappelle François Desquesnes (lire ci-contre).

Le bon sens

Une chose à la fois et ne mélangeons pas tout, réagit la majorité. "On met en place un outil qui permet une transparence et un contrôle total par l’ensemble des groupes, sur les aspects qui nous préoccupent aujourd’hui: la gestion financière, budgétaire, comptable de l’assemblée", avance André Frédéric (PS).

Les députés pourront à tout moment inviter le bureau en commission pour répondre aux questions

Qui rappelle que les députés pourront "à tout moment inviter le bureau en commission pour répondre aux questions ", en plus d’un état des lieux trimestriel des décisions budgétaires prises par le même bureau.

Tant au PTB que chez les Engagés, on insiste. Il n’y a pas que le volet comptable qui doit être décortiqué. "La façon dont fonctionne cette maison dans sa relation avec le personnel et sa gestion des ressources humaines, tout ça échappe à la transparence ", maintient François Desquesnes.

Néanmoins, tous les députés de la commission apportent leur soutien au texte, sauf Les Engagés qui s’abstiennent, dans l’attente de certaines réponses techniques. "Mais le texte va dans le bon sens".