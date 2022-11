Budget fédéral : une bourde à 1,7 milliard qui a fait trembler le gouvernement

L’ultime chapitre d’une petite saga qui a fait trembler la Vivaldi et qui a placé la Secrétaire d’État au Budget, Eva De Bleeker (Open VLD), sur un véritable siège éjectable.

1. Une anomalie découverte par la N-VA

Le premier chapitre de cet imbroglio politique débute ce lundi. En épluchant les documents budgétaires déposés au Parlement par la secrétaire d’État au Budget, le député N-VA Sander Loones s’interroge. Selon les tableaux mis à sa disposition, le déficit structurel du budget fédéral 2023 atteindrait 3,4% du produit intérieur brut (PIB).

Or, quand le gouvernement fédéral s’était accordé sur les budgets pour les années 2023 et 2024 et avait présenté ses premiers tableaux, en octobre, il n’était question que d’un déficit structurel de 2,9% du PIB pour 2023 et de 3,2% en 2024.

En se fondant sur ces nouveaux chiffres, le déficit budgétaire de tous les pouvoirs publics belges se creuserait donc à 6,1% du PIB (35 milliards d’euros). Ce qui contredit aussi les tableaux que la Belgique a remis à la Commission européenne à la mi-octobre, où il est question d’un déficit de 5,8% (33,3 milliards), soit une différence… d’1,7 milliard d’euros.

2. La Secrétaire d’État confirme d’abord les nouveaux tableaux

Interrogé par nos confrères du Tijd et de l’Echo, le cabinet d’Eva De Bleeker confirme en premier lieu ce qui s’apparente alors à une nouvelle tuile. On justifie cet alourdissement par la décision du gouvernement de pérenniser la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité. Pour rappel, à la demande des socialistes, celle-ci est devenue permanente. Mais, en contrepartie, Écolo, Groen et le CD&V estimaient qu’il fallait compenser cette perte de TVA par la perception d’accises "intelligentes". Les premiers tableaux distribués, à la suite du conclave budgétaire, ne prenaient pas en compte le "coût" de la baisse de TVA, estimé à 1,3 milliard en 2023 et 1,7 milliard en 2024. Une astuce qui permettait, à la Vivaldi, de présenter un budget affichant un déficit plus présentable. Mais dans les derniers tableaux de la Secrétaire d’État, cette compensation par les accises n’a plus été incluse… car l’agenda de mise en œuvre de cette nouvelle mesure restait nébuleux.

3. Finalement, il s’agit d’une… erreur

Virage à 180 degrés ce mercredi. Le gouvernement fédéral annonce qu’il procédera à une correction des tableaux. Un revirement qui fait suite à une réunion tendue entre Alexander De Croo et Eva De Bleeker. Du côté du Premier ministre, on aurait peu apprécié que la Secrétaire d’État au Budget ait retenu ce "scénario du pire". Un scénario synonyme de "pain béni" pour l’opposition, car il propulserait la Belgique à la dernière place européenne des budgets déficitaires.

4. AlexanderDe Croo regrette une erreur matérielle. L’opposition fulmine…

Attendu à la Chambre ce jeudi par une opposition survoltée, le Premier ministre Alexander De Croo a rapidement désamorcé la bombe budgétaire en rappelant qu’il s’agissait d’une erreur dans les tableaux et que le coût de la baisse de la TVA à 6% sera bien compensé par une révision des accises. Sur les bancs de l’opposition, on fulmine. "Je ne sais pas si vous mesurez que de nombreux citoyens continuent p à basculer dans la précarité", a lancé Catherine Fonck, cheffe de groupe Les Engagés. "Et vous nous expliquez ici que ce que vous avez donné, vous allez in fine aussi vite le reprendre" in the pocket "en 2023…" Pour François De Smet (Défi), il est singulier d’entendre le Premier ministre "faire l’apologie de la neutralité budgétaire quand il s’agit de compenser la baisse assumée de la TVA par une hausse des accises et de voir que ce même principe de neutralité budgétaire n’est pas du tout le corpus d’un déficit à 6%. Il y a une contradiction malgré les incertitudes et les temps difficiles que nous vivons qui ne pourra pas résister à l’épreuve du temps…"

