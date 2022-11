Baisse de la TVA: « Il y a tromperie sur la marchandise », estime le PTB

Nous avons d’abord pu remarquer qu’il y avait de fortes dissensions au sein même de l’Open VLD entre la secrétaire d’État au Budget et le Premier ministre.

Mais je note qu’au final, Alexander De Croo a souligné que le coût de l’abaissement de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité serait compensé par un nouveau système d’accises à mettre en place. Il s’agira donc d’une mesure budgétairement neutre. C’est une bonne nouvelle pour le budget de l’État, mais c’est une mauvaise nouvelle pour celui des ménages. Car cela signifie que cette TVA à 6% va quelque part disparaître. La TVA à 21% sera toujours là, mais payée sous une autre forme.

La séquence politique de ces derniers jours interpelle…

Ce qui reste bizarre, c’est que la secrétaire d’État a donné à la Commission européenne des chiffres sans tenir compte de ce déficit supplémentaire, et nous a livré ce lundi des tableaux où ceux-ci sont comptabilisés. C’est incompréhensible et c’est ce qui explique notamment la colère du Premier ministre. Mais au-delà des tableaux budgétaires, j’estime qu’il y a d’abord un problème dans les annonces sur la TVA. Cette neutralité budgétaire voulue face au coût de la mesure signifie que cette baisse était un leurre. S’il s’agit d’une diminution de 21 à 6% compensée par une hausse de 15% des accises, j’estime même qu’il y a tromperie sur la marchandise. Peut-être pas de la part du Premier ministre, car Alexander De Croo a toujours été assez clair et a toujours parlé de neutralité budgétaire. Mais bien de la part du vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui s’était félicité que cette baisse de la TVA était… "pérennisée".