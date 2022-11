20 perquisitions et 16 interpellations dans le milieu des motards

Plus de 200 policiers ont mené une vingtaine de perquisitions et procédé à l’interpellation de 16 personnes, indique le procureur du Roi de Liège. Plusieurs membres du groupe sont suspectés de faits de proxénétisme, de coups et blessures, d’extorsion, de menaces et de détention d’armes dans le cadre d’une association de malfaiteurs.