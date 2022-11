Theo Francken après l’explosion d’un missile en Pologne : «J’ai l’impression que ce n’était pas intentionnel»

« J’ai l’impression que ce n’était pas intentionnel, estime le député fédéral N-VA. Je ne pense pas qu’il y ait une raison pour que la Russie attaque un pays de l’OTAN. Commencer une guerre avec nous (l’OTAN, NDLR) alors qu’ils sont tenus en échec en Ukraine, ce ne serait pas une bonne idée. »

Explosion de 2 missiles en Pologne: ce que l’on sait

« Je ne suis pas un enquêteur mais je ne vois pas de raison objective pour expliquer la volonté de Poutine d’attaquer la Pologne, poursuit l’ancien Secrétaire d’État à l’Asile à la Migration. Il est possible que ce soit une erreur humaine. Peut-être qu’un anti-missile a dévié la course d’une roquette. C’est une autre théorie. Mais on doit attendre les résultats de l’enquête. »

S’il ne s’attend pas à une guerre globale en Europe, Theo Francken admet entre les lignes que la situation actuelle est tendue. Ce qui ne l’empêche pourtant pas de se projeter plus loin et de s’interroger sur la façon dont la Belgique financera la reconstruction de l’Ukraine.

« Comment on va reconstruire l’Ukraine ? Avec quel argent ? Est-ce qu’on va réorienter l’aide financière du Sud vers l’Est ? […] Le budget de l’État belge est horrible. Il n’y a pas de moyens. Il y a donc deux possibilités : on prend l’argent (qui a été gelé, NDLR) des oligarques russes et/ou on réoriente les aides financières de la Coopération au développement. Je ne vois pas d’autres solutions car nous n’avons pas d’argent. »