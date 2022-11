Sale année pour les cyclos : « Mais il faut savoir avec quoi on compare », réplique le Gracq

Sur les 9 premiers mois de l’année, on note que les chiffres ne sont en effet pas favorables aux usagers faibles: sur les 2 919 accidents impliquant des piétons pendant cette période (contre 2 697 en 2021, soit +8,2%), 39 ont été tués sur place (30 en 2021). Pour les cyclistes, on enregistre une hausse de +13,4% d’accidents par rapport à 2021, dont 49 usagers tués sur place (31 en 2021).

Point de comparaison

"OK, c’est clairement une mauvaise année et elle n’est pas terminée", commente Luc Goffinet, chargé de Politique wallonne et fédérale au Gracq. En Wallonie, on enregistre une hausse de 9,4% des accidents corporels chez les cyclistes et 10 décès de plus qu’en 2021.

Mais au sein de l’association, qui travaille pour améliorer la sécurité des cyclistes quotidiens, on sent une certaine perplexité face à ces statistiques trimestrielles et à des comparaisons jugées parfois peu judicieuses par le Gracq. "Comparer 2022, une année où tout le monde est à nouveau sur la route, avec 2021 (NDLR: toujours impactée par le confinement Covid), ça n’a pas beaucoup de sens. On aurait aussi bien fait de reprendre les chiffres de 2019. C’est la dernière année avec laquelle on peut établir une comparaison. Et on doit travailler sur des tendances à long terme", souligne Luc Goffinet.

En 2019, donc, on recensait davantage de victimes, chez les piétons (3 264 victimes d’accidents, dont 44 tués) comme chez les cyclistes (7 915, dont 44 tués sur place). Une mauvaise année, déjà, pour les usagers faibles.

Question de proportion

Par ailleurs, souligne le Gracq, il faut ramener le nombre de victimes à la proportion des déplacements à vélo dans le trafic. "Plus il y a de cyclistes dans la circulation, plus il y a d’accidents ", rappelle Florine Cuignet, chargée de Politique bruxelloise au Gracq. Or, la courbe de croissance des usagers des deux-roues dans la capitale tournerait autour de 35%.

"On attend les chiffres officiels de Bruxelles Mobilité pour 2022. Mais l’objectif, c’est la réduction des risques. Et pour ça, il faut voir ce qui se cache derrière les chiffres des accidents, dans la perspective d’une meilleure sécurité sur la route. On parle de quoi ? De blessés graves ou de blessés légers ? De collision contre une voiture ou de chute contre un potelet, sur des rails de tram, etc. ? "

Luc Goffinet conclut de son côté : "Il faut arrêter des comparaisons d’une année à l’autre, sans recul. Ça n’a pas de sens. "