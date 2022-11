Comment la population va évoluer dans votre région d’ici 2071

Évolution de la population belge: ce qui nous attend en 2070

Ainsi, d’après les projections publiées par Statbel, Soignies devrait être l’arrondissement wallon où l’on assistera au plus grand boom démographique au cours des 50 prochaines années. De 2021 à 2071, la région observera une hausse de 33,22% de ses habitants, passant de 105.662 à 140.764 Belges.

Déjà très impactés par l’augmentation de leur population au cours des deux dernières décennies, les arrondissements de Bastogne et Waremme devraient encore susciter beaucoup d’intérêt d’ici 2071. Entre les naissances et les nouveaux arrivants, les deux régions doivent s’attendre à une hausse démographique avoisinant les 30%.

À l’inverse, Philippeville et ses alentours assistent à un exil de ses habitants. Estimée à 8,66% entre 2001 et 2071, la chute démographique de la région est encore plus conséquente si l’on se base uniquement sur les chiffres actuels. D’après l’office belge de la statistique, l’arrondissement devrait « perdre » 14,94% de ses habitants au cours des 50 prochaines années.

Dans le même ordre d’idée, Statbel estime que les régions de Marche-en-Famenne, Tournai, Mouscron et Verviers seront également un peu moins peuplées en 2071.