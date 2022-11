326 morts sur les routes en 2022: une augmentation de 16% sur les 9 premiers mois

C’est en Wallonie que le nombre de tués a le plus augmenté, passant de 109 à 148 en un an. Les deux provinces les plus touchées sont le Hainaut (de 34 à 49 morts) et Namur (de 20 à 40). La Flandre, pour sa part, a enregistré 171 décès (contre 166 en 2021), alors que la Région bruxelloise est passée de cinq à sept accidents mortels.

Parmi les victimes, plus d’une personne sur quatre, soit 27%, était un usager de la route dit "vulnérable". Au total, on dénombre 49 cyclistes décédés cette année contre 31 en 2021. Rien que sur les routes wallonnes, on a recensé la mort de douze cyclistes pour "seulement" deux en 2021. Trente-neuf piétons (30 il y a un an) ont également perdu la vie sur les routes belges, dont 20 rien qu’en Wallonie.

"Cela veut donc dire que chaque mois, dix usagers vulnérables sont décédés sur les routes", déplore Vias. L’Institut souligne même que le nombre d’accidents mortels chez les deux roues est le plus élevé depuis ces dix dernières années.

Le baromètre indique aussi que 1.305 accidents impliquant une trottinette électrique ont été enregistrés en neuf mois, soit une moyenne de cinq par jour. Ce nombre est deux fois plus grand que l’année dernière (698). A Bruxelles, près d’un accident sur cinq, soit 19%, est lié à une trottinette électrique.

"Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier et il va falloir un certain temps avant qu’elles aient un effet dans la pratique", assure Vias.