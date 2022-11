Policier tué à Schaerbeek : les syndicats de police manifestent contre le gouvernement au Te Deum

Les syndicats n’ont plus confiance en Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, depuis l’attentat de jeudi soir sur deux policiers à Schaerbeek. Le Premier ministre Alexandre De Croo était aussi présent au Te Deum.

Les syndicats ont exprimé leur mécontentement de manière claire à l’aide de pancartes et des inscriptions "Vivaldi=beau parleur", "Vivaldi=pas de respect pour la police" ou encore "Vivaldi=déloyal". Ils ont allumé des feux de Bengale et quelques pétards pour rendre visible et audible leur insatisfaction aux participants des célébrations de la Fête du roi.

Les membres de la famille royale ont cependant été applaudis par les syndicats lorsqu’ils sont arrivés. Ceux-ci ont même scandé avec enthousiasme "Laurent" lorsque le prince s’est retourné un moment en haut des escaliers, accompagné de son épouse la princesse Claire.