Évolution de la population belge : ce qui nous attend en 2070

Estimée à 11.521.238 en 2021, la population belge pourrait gagner un million d’habitants en plus en 2050.

Plus 217.000 Wallons en 50 ans

Dans un monde où le pic mondial (estimé à 10 milliards d’habitants) est attendu pour 2080, les projections diffusées dès 2020 par l’office belge de la statistique concernent toutes les régions du pays.

Ainsi, d’après Statbel, la Région wallonne comptera 3.865.575 habitants en 2071 contre 3.648.206 en 2021. Soit une hausse de 217.369 Wallons en l’espace de 50 ans.

En comparaison, en 2071, la Belgique recensera 1.307.626 Bruxellois (+ 87.656) et 7.716.001 Flamands (+ 1.062.939).

À l’échelle nationale, c’est donc principalement le nord du pays qui verra croître sa population.

La part des seniors en forte hausse en Belgique

Autre projection de Statbel : la part de seniors (âgés d’au moins 67 ans) parmi la population belge ne cessera d’augmenter d’ici les cinq prochaines décennies. Alors qu’ils ne représentaient que 13,09% de la société en 1992, leur proportion pourrait atteindre 24,33% en 2070.

Toutefois, si les seniors sont amenés à prendre progressivement plus de place dans les prochaines années, ce ne devrait pas être le cas de la région bruxelloise. Contrairement à la Wallonie et à la Flandre, la proportion de Bruxellois de 67 ans et plus ne devrait pas dépasser les 18% en 2070. Les actifs (18-66 ans) restant largement majoritaires dans la Capitale.

Espérance de vie : un écart toujours moins important

Enfin, outre l’âge moyen des Belges qui pourrait passer de 38,45 ans en 1992 à 45,46 ans en 2070, l’espérance de vie à la naissance des femmes et des hommes devrait également augmenter pour se rapprocher de plus en plus des 90 ans.

Mais là où les femmes conservent une espérance de vie supérieure à celle de leurs homologues masculins, ces derniers seront visiblement mieux lotis dans les prochaines décennies. D’après Statbel, l’écart entre les deux sexes passera de 4,75 ans en 2021 à 1,48 ans en 2070.