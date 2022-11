Risque-t-on un coup de vent voire une tempête? Farid répond à la question météo

Hello Corinne, je tiens à te rassurer de suite, pas de tempête en vue quand je regarde les modèles météo. Il est vrai que nous allons passer sous influence dépressionnaire avec du vent et des zones de pluie mais la puissance de ce dernier restera relativement acceptable. De manière générale, on oscillera entre 55 et 65-70 km/h au passage des zones de pluie ce qui est tout à fait de saison pour l’automne. Seule journée potentiellement plus venteuse, mercredi et en soirée où une dépression plus creuse pourrait frôler l’ouest du pays. Nous pourrions atteindre 65-75 km/h sur le centre et 80 à la mer ce qui reste toutefois acceptable et pas extraordinaire pour la saison. Voilà qui peut te rassurer pour ces 7 prochains jours.