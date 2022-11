Nouvelle Maison des parlementaires: « Le prix au m2 est hallucinant », selon deux spécialistes

Pour rappel, cette dernière va coûter, selon les dernières projections, 46 millions au Parlement, pour un ensemble neuf de 4 600 m2. Soit… 10 000 €/m2 pour un bâtiment équipé, connecté, sécurisé, meublé et opérationnel à 100%.

Mettons la barre un peu plus bas. On va s’en tenir strictement à ce qui était inscrit au marché initial (17,1 millions en 2019). Dans ce cas, souligne le rapport, le dérapage n’est "que" de 17,2 millions et l’estimation de départ a "simplement" doublé: 34,3 millions pour un bâtiment sans mobilier ni équipement audiovisuel, informatique, sans système de vote, etc. On en est alors à 7 450 €/m2.

C’est sur cette base qu’un entrepreneur et un architecte scannent le rapport. Assez stupéfaits.

1. Le prix/m2

"On est donc à plus de 7 000 € du m2. C’est énorme ! Hallucinant. Je pense qu’il est presque impossible de construire à ce prix-là ", réagit d’abord Vincent Maillen. À la tête de l’entreprise générale Maillen Constructions, il est aussi coprésident de la Cité des Métiers de Namur (et par ailleurs conseiller communal Les Engagés à Namur).

Un architecte liégeois, qui a déjà travaillé sur des chantiers de cette envergure, rejoint le point de vue de l’entrepreneur namurois: "Prenons un immeuble à appartements luxueux, dans un endroit recherché, équipé, avec des ascenseurs, etc. Si on le met à 5 000 €/m2, on ne parviendra pas à le vendre. Ici, il y a des éléments de sécurisation, etc. OK. Mais même quand on demande des équipements spécifiques, on n’est pas dans ces montants-là. Quand je construis, c’est en général du 2 000 ou 2 500 €/m2, avance l’architecte. Faisons même “fois 2”, parce qu’il y a ici une valeur patrimoniale, de la rénovation, un marché public, une performance énergétique qui fait peut-être monter de 15 à 20% ", énumère-t-il.

Même comme ça, on est encore loin du compte. Il fait le même constat que l’entrepreneur : "C’est énorme ".

2. Les fouilles

Le poste "fouilles", justifie un surcoût de près d’un demi-million (477 970 €), essentiellement en indemnisations pour interruption de chantier. "On pouvait anticiper un arrêt de chantier. Une clause restrictive dans le cahier des charges n’aurait rien coûté", considère l’architecte.

L’entrepreneur est quant à lui surpris: "Il y a eu des fouilles archéologiques à 50 mètres (NDLR: site du Grognon) et on n’en tient pas compte dès le départ ?"

3. Les omissions

Dans un chantier, les professionnels en conviennent, on ne peut jamais tout prévoir. Il y a les aléas, les omissions. "Mais dans ce cas-ci, les omissions sont estimées à 1,34 million€. Sur un marché de départ de 17 millions, c’est assez dingue…" note Vincent Maillen.

4. Les marchés externes

Pour sa part, ce qui saute aux yeux de l’architecte, c’est l’intégration des marchés externes. Il s’agit de différents surcoûts qui ont été simplement ajoutés au marché de l’entreprise générale Artes, pour 4,6 millions.

On justifie ça en trois lignes alors qu’on est à plus de 4 millions€

"C’est présenté comme un avenant. On justifie ça en trois lignes alors qu’on est à plus de 4 millions€... Il n’est pas fait référence à un appel d’offres pour cette partie. Aucun nouveau marché public n’a été lancé", constate-t-il. Pas de mise en concurrence. "C’est pourtant ce qui garantit le meilleur rapport qualité-prix... "

5. Le rapport « light »

Pour les deux professionnels, le rapport corédigé par le greffe et l’assistant à la maîtrise d’ouvrage AT Osborne est trop peu détaillé. Il suscite presque plus de questions qu’il n’apporte de réponses. "Il manque un métré ", souligne Vincent Maillen. Soit une description précise de l’ouvrage. Il insiste: "Des détails s’imposent. C’est impératif pour vérifier tout ça. Une série de passages du rapport ne veulent rien dire."

Avec cet argent, on aurait pu rénover quelques écoles

"On peut considérer que la fonction du bâtiment est particulière, convient l’architecte. On construit quelque chose qui va durer, c’est logique. Bon. Mais il y a une marge entre le fonctionnel, le durable, la qualité et… le superflu. Le dossier est trop superficiel pour faire la part des choses. Il faudrait gratter. Mais on voit que ça a clairement dérapé et qu’on n’a pas lésiné. Avec cet argent, on aurait pu rénover quelques écoles…"

Pour rappel, le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt a sollicité la Cour des Comptes pour une analyse complète des deux chantiers.