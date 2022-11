Marcelle Levaz, doyenne des Belges, était l’une des 2500 centenaires de notre pays (infographie)

Ce nombre a eu tendance a augmenté constamment au cours des 30 dernières années, malgré un coup d’arrêt entre 2015 et 2019. De 527 centenaires en 1992, nous sommes passés à 2561 personnes au 1er janvier de cette année.

Les femmes sont bien plus nombreuses à atteindre le siècle de vie: notre pays comptait 423 hommes centenaires au début 2022, pour 2138 femmes du même âge, selon les données de Statbel, l’office belge de statistique.

Les provinces d’Anvers (368), la Flandre orientale (352) et la Flandre occidentale (314) comptent le plus de centenaires en nombre absolu, mais proportionnellement le Brabant wallon passe en tête, juste devant la Flandre occidentale et Bruxelles.

Dans la Jeune Province, on compte plus de 30 centenaires pour 100.000 habitants. Son surnom après d’ailleurs un peu dépassé, le Brabant wallon étant la province belge avec la moyenne d’âge la plus élevée de toute la Wallonie.

Le Brabant wallon est également la province wallonne où le nombre de lits en maison de repos est le moins élevé en regard de la population âgée de plus de 80 ans.

Entre 1992 et 2022, le nombre de centenaires a été multiplié par près huit dans le Brabant wallon et le Luxembourg, tandis qu’à Bruxelles la croissance a été la plus réduite du pays, avec un triplement des personnes dans ce groupe d’âge.