Abdulmanan a 20 ans. Il y a un an à peine, il passait ses journées enfermé chez lui. "J’ai dû sortir 40 fois de ma maison sur un an", confesse-t-il. Quand on le rencontre aujourd’hui, c’est pourtant un homme motivé qui se tient devant nous. Il a un job depuis huit mois, de peintre en bâtiment. Il apprend le néerlandais en cours du soir, et est en train de passer son permis de conduire. Le déclic pour lui, ça a été un parcours d’accompagnement chez 100% jeunes, une association qui aide les jeunes NEET, c’est-à-dire ni à l’emploi, ni en formation, ni dans l’enseignement. "Faire six mois d’activités motivantes, ça m’a vraiment changé" détaille Abdulmanan.

Comme lui, des centaines de jeunes Bruxellois ont trouvé un emploi grâce au travail en amont d’une association qui les avait accompagnés. Inaraï participe pour le moment à un programme de développement personnel de six semaines chez Art2Work. "Le plus important, explique-t-elle, c’est que j’ai pu retrouver une envie et un rythme de vie. Grâce à mon passage ici, je sais que je veux me reprendre en main, aller voir peut-être une psychologue, recommencer des cours de chant. Ça se finit déjà dans deux semaines, donc je réfléchis à une trajectoire pour l’après".

Même sans diplôme du secondaire

Molengeek accueille depuis 2019 des étudiants motivés qui souhaitent se former aux métiers de l’informatique. La philosophie de leur enseignement est de privilégier la pratique, et de ne jamais exiger de diplôme à l’entrée. Seule la motivation et l’énergie des jeunes compte. Valentin a 29 ans, et avait débuté sa carrière dans l’HoReCa. Il souhaitait se réorienter en marketing digital mais ne voulait pas retourner à l’école: "Chez Molengeek, c’est une méthode d’apprentissage que j’aime bien. On est loin du cadre scolaire, où l’on va faire quatre jours de théorie pour un jour de pratique. Ici, c’est l’inverse et ça me plaît beaucoup plus." Ces formations pratiques permettent à la plupart des participants de trouver un travail, parfois dans des entreprises très réputées.

À Bruxelles, le chômage des jeunes est un enjeu important. Il reste le plus élevé de Belgique, mais les chiffres s’améliorent. Les premières tendances pour 2022 sont toutefois décevantes.