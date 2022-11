Revenu cadastral: « Faites enfin cette péréquation », lance le Syndicat des propriétaires

Il est tout de suite assez clair et fidèle à sa rhétorique: quoi qu’il arrive, l’immobilier est surtaxé et chaque niveau de pouvoir "se sert sur la bête pour financer, à tort ou à ou raison, ses politiques". "Il y a ceux qui prennent une côtelette par-ci, un jambon par-là, une oreille à gauche ou à droite…"

Qui ? "Le Fédéral, la Région, les Communes, les Provinces… Sous une multitude de formes".

Il y a un problème avec le précompte immobilier, Olivier Hamal en convient. La dernière péréquation remonte à 1975. La faute à qui ? "La responsabilité est chez vous, dans le monde politique. Pourquoi ne l’a-t-on pas entreprise en 1985 ? En 1995 ? En 2005 ?" Etc. "Vous avez encore une opportunité en 2025. Faites-le ! Pour nous, il n’y a pas de tabou. Faites enfin cette péréquation cadastrale. Dans certaines rues commerçantes, florissantes en 1975, aujourd’hui il n’y a plus rien. C’est une catastrophe."

Il constate par ailleurs que certaines Communes procèdent de toute façon déjà à une "péréquation rampante". Des questionnaires sont envoyés aux propriétaires ici ou là. Plutôt ici que là, selon un processus sélectif qu’il dénonce. "On n’intervient que dans des quartiers où le précompte peut être relevé. Pas dans les quartiers à problèmes… En plus, c’est illégal: seule l’administration du cadastre a le droit de recueillir des informations de ce type."

Quel intérêt de maintenir le système actuel de revenu cadastral ? En cas de péréquation, les montants changeront, mais pas le modèle. Au moins, dit-il, on le connaît, "il est bien organisé" et les contribuables y sont habitués. Tout est prévu, y compris les recours.

Précisément, réagissent les députés wallons, les recours. Outre le fait que l’administration fédérale ne dispose pas des moyens humains pour opérer une péréquation complète, rappelle Rodrigue Demeuse (Écolo), la vague de recours a été immense lors de la dernière opération. "Pas moins de 1,8 million de litiges à gérer. Aujourd’hui, on aurait sans doute le double", estime François Bellot (MR).

Olivier Hamal balaie illico les arguments des commissaires wallons. L’administration fédérale manque de bras ? Que la Région travaille avec le SPF Finances et "que les deux niveaux de pouvoir mènent ensemble cette opération-là ".

On craint les recours ? "Nous sommes en démocratie. Quelle que soit la base sur laquelle vous définiriez autre chose, vous n’ empêcherez pas les gens de contester. Des recours, il y en aura. Et beaucoup", promet-il.

Enfin, toujours échauffé par deux décisions wallonnes, à savoir le gel partiel de l’indexation des loyers pour les logements passoires et le moratoire d’interdiction d’expulsion entre novembre et mars (contre lequel le SNPC a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle), il lance aux députés wallons: "De toute façon, le bailleur, c’est toujours le méchant. Vous voulez du logement ? Alors encouragez les gens à investir dans l’immobilier !"

Ce à quoi Paul Furlan (PS) réagit en précisant que les pistes étudiées par la commission ne visent pas à accroître la fiscalité. "On travaille sur l’équité fiscale." Il ajoute que si le bailleur n’a pas toujours le mauvais rôle, "on ne peut pas nier l’existence de loyers abusifs et des conditions d’insalubrité totale ".