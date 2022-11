Policier tué à Schaerbeek ce jeudi 10 novembre: l’assaillant était fiché par les services antiterroristes, Thomas n’avait que 29 ans (vidéo)

Une patrouille de police de la zone Bruxelles-Nord, qui se trouvait en voiture arrêtée à un feu rouge rue d’Aerschot à Schaerbeek, a été attaquée au couteau par un individu, ce jeudi soir vers 19h. L’auteur a poignardé le conducteur au cou, puis il a poignardé le passager au bras droit. Le passager, grièvement blessé, a néanmoins pu appeler du renfort via sa radio, en précisant que l’agresseur avait crié "Allah Ouakhbar".

Les deux policiers, grièvement blessés, ont été emmenés d’urgence à l’hôpital. Le conducteur, Thomas Monjoie, âgé de 29 ans, est décédé des suites de ses blessures. Le passager, Jason P., âgé de 23 ans, a été opéré durant la nuit et ses jours ne semblent plus en danger, selon le parquet fédéral.

Thomas n’avait pas 30 ans... ©Facebook

Le suspect neutralisé par des tirs d’une autre patrouille venue en renfort

Le suspect, Yassine M., né en 1990, a été neutralisé par des tirs d’une autre patrouille venue en renfort. Il a, lui aussi, été emmené à l’hôpital. Il sera interrogé dès que son état le permettra, a annoncé le parquet fédéral. Compte tenu du fait que le suspect a été blessé par balle, une seconde enquête est diligentée, cette fois par le parquet de Bruxelles, afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la police a utilisé l’arme à feu.

Yassine M. est déjà connu des services de police pour des faits de droit commun et a été incarcéré entre 2013 et 2019. Par ailleurs, il se trouve sur liste de l’OCAM. Il s’agit d’un homme de nationalité belge, domicilié à Evere. "Compte tenu des circonstances, le parquet fédéral s’est saisi des faits et a chargé un juge d’instruction spécialisé en terrorisme de mener l’enquête du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste", a déclaré le parquet fédéral.

La procédure de mise en observation psychiatrique n’a pas été activée

Quelques heures avant les faits, ce jeudi vers 10h, Yassine M. s’était présenté au commissariat de police se situant Square Servaes Hoedemaekers à Evere, selon le parquet de Bruxelles. Il a tenu des propos incohérents, parlait de la haine contre la police et a demandé à être pris en charge au niveau psychologique.

"Conformément à la procédure, les services de police ont pris contact avec le magistrat de garde du parquet de Bruxelles demandant de lancer la procédure de mise en observation psychiatrique prévue par la loi du 26 juin 1990 (la procédure Nixon, NDLR). Après vérification, il est apparu que la personne ne remplissait pas les critères légaux, compte tenu du fait qu’elle était prête à se faire soigner psychologiquement volontairement", a expliqué le parquet de Bruxelles.

"Les services de police ont, à la demande du magistrat de garde, accompagné la personne au sein de l’unité psychiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc pour une prise en charge. La patrouille de police est restée sur place jusqu’à la prise en charge de la personne par les infirmiers. Plus tard, les policiers ont repris contact avec l’hôpital afin de vérifier si la personne avait été gardée en observation. Il s’est avéré qu’elle avait quitté l’hôpital", a précisé le parquet de Bruxelles.

« On perd un des nôtres »