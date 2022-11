Policier tué à Schaerbeek ce jeudi 10 novembre: la CGSP «consternée» et «atterrée»

La CGSP est "consternée" et "atterrée" par "ce nouvel assassinat d’un jeune policier et de la tentative d’assassinat sur son collègue", écrit ce vendredi le syndicat socialiste dans un communiqué. Celui-ci demande que le gouvernement mette en œuvre les moyens nécessaires pour faire au plus vite la lumière sur cette affaire.