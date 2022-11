La Belgique également concernée par la récession dans la zone euro

Pour l’ensemble de 2022, l’économie belge affichera une croissance de 2,8% grâce à un bon premier semestre et à la levée des mesures liées à la pandémie de coronavirus, selon la Commission. L’inflation élevée et la baisse de confiance des consommateurs ont toutefois pesé lourdement sur la croissance au second semestre.

En conséquence, la croissance a chuté à -0,1% au troisième trimestre puis à -0,4% au quatrième trimestre, faisant entrer la Belgique en récession.

Selon les prévisions, la croissance économique stagnera au premier trimestre 2023 (+0,0%), pour se redresser légèrement à partir du deuxième trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2023, la Commission prévoit pour la Belgique une croissance de 0,2%, qui passera à 1,5% en 2024.