Premier train de mesures, en FWB, pour repenser l’enseignement qualifiant

La première de ces actions prioritaires consiste à favoriser la complémentarité entre l’enseignement en alternance, les opérateurs de formation, l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, une réflexion sera notamment menée sur l’accès au certificat d’enseignement secondaire supérieur pour les diplômés de l’IFAPME et du SFPME et des passerelles seront mises en place avec l’enseignement supérieur professionnalisant dans des conditions et selon des modalités strictement délimitées.

Le second objectif vise à simplifier les procédures et à encourager la valorisation des acquis entre les opérateurs d’enseignement et de formation. Ce qui se traduira entre autres par la simplification de l’homologation par la FWB des diplômes délivrés par l’IFAPME et le SFPME et par la mise en place d’une procédure simplifiée et automatisée d’homologation des certificats par la Fédération.

La troisième action prioritaire concerne l’amélioration des outils informatiques permettant de faire coïncider les offres et les demandes de stage en collaboration avec les différents intervenants.

Enfin, le 4e objectif cible la promotion et le déploiement des filières d’enseignement et de formation en alternance porteuses d’emploi durables et de qualité. A cette fin, la FWB supprimera le plafond pour le cumul des allocations familiales avec les rétributions d’alternance pour tous les jeunes qui accomplissent des stages obligatoires dans le cadre de leur formation en alternance avec un effet rétroactif à partir du 1er septembre 2022.

"Je me réjouis de constater qu’après un travail minutieux de concertation entre les entités concernées lors duquel chaque composante a pu exposer ses réalités et ses contraintes, les ministres compétents se sont accordés sur une série de premières mesures très concrètes au bénéfice tant des apprenants que des opérateurs", a commenté le ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet (MR), en saluant "la qualité et la sérénité du dialogue instauré entre toutes les parties, politiques, partenaires sociaux et opérateurs d’enseignement et de formation".

"J’invite tous les acteurs à poursuivre dans cette voie pour continuer à définir les contours d’une réforme plus exhaustive et structurelle encore", a-t-il ajouté.

"Renforcer le rôle de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale dans les politiques d’alternance est une opportunité pour nos étudiants. Les liens entre nos établissements et le monde de l’entreprise sont essentiels pour favoriser l’employabilité de nos jeunes", a abondé la ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).