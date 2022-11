L’ONE prête à soutenir les familles en cas de fermeture des crèches Neokids

L’organisme indique avoir pris contact avec son homologue flamand, l’Agence Opgroeien, puisque Néokids possède des crèches des deux côtés de la frontière linguistique. Contact a également été établi avec le Pouvoir organisateur de Neokids dans le but d’obtenir le plus rapidement possible des informations sur l’évolution de la situation et de pouvoir entrer en relation avec les parents concernés au plus vite.

L’ONE affirme préparer un dispositif visant à identifier les besoins des familles et à regrouper les offres disponibles afin de trouver des solutions dans le cas où la fermeture devait se confirmer. Une mobilisation pour la sauvegarde des places, notamment par d’autres structures, a également débuté.

"L’ONE sera également attentif à l’importance du service de qualité qui doit être garanti à chaque enfant ainsi qu’à un traitement équitable des demandes de places d’accueil", précise l’organisme.

Les parents ayant d’éventuelles questions concernant la fermeture des crèches Néokids peuvent prendre contact avec la Cellule Parents et Accueil de l’ONE via l’adresse cpac@one.be.