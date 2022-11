L’Autorité de la concurrence approuve le rachat de Mestdagh par Intermarché

"L’Auditorat de l’ABC a mené, en étroite collaboration avec des acteurs du secteur, une analyse approfondie de la situation concurrentielle consécutive à cette concentration dans un grand nombre de marchés locaux, notamment en prenant en compte la distance entre les points de vente des différentes enseignes. Le Collège a constaté, avec l’Auditorat, que la concentration ne pose pas de risques sérieux de problème significatif de concurrence", selon le communiqué.

Intermarché (sous la société ITM AB) compte 77 points de vente en Belgique, sous enseigne "Intermarché" et Mestdagh exploite actuellement 89 points de vente sous les enseignes "Market" et "Express" de Carrefour en vertu d’un contrat de franchise conclu entre Mestdagh et Carrefour Belgium. Ce contrat de franchise a été résilié par Mestdagh en décembre 2021.

Le rachat étant de dimension européenne, elle avait été notifiée à la Commission européenne qui avait finalement considéré que l’ABC était mieux placée pour examiner l’opération.

L’acquisition des magasins du groupe Mestdagh par Intermarché avait été annoncée le 1er mars dernier.

Pour Mestdagh, le feu vert du gendarme de la concurrence "est une étape supplémentaire et essentielle dans le processus qui lui permettra de finaliser, au 3 janvier 2023, son rapprochement avec Intermarché et la constitution d’un acteur significatif de la distribution en Belgique", souligne le groupe dans un communiqué. "Le nouvel ensemble offrira aux consommateurs la force combinée des deux groupes."

Le contrat de franchise avec Carrefour court jusqu’au 31 décembre 2022. L’objectif est que tous les magasins Mestdagh passent sous pavillon Intermarché début janvier 2023.