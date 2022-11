Engie : le chiffre d’affaires en forte hausse, les discussions sur la prolongation du nucléaire en retard

Engie, par le biais de sa filiale Electrabel SA, et l’Etat belge ont signé en juillet une lettre d’intention pour évaluer la faisabilité et les conditions de prolongation de la durée de vie des réacteurs, rappelle Engie. Cette lettre comprend plusieurs conditions "indissociables", dont la prolongation pour dix années et le plafonnement des coûts liés à la gestion des déchets nucléaires. "Bien qu’ayant pris du retard, les discussions avec le gouvernement belge se poursuivent", affirme Engie.