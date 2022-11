Deux blessés dans une course de rue sur l’A12 à Meise

"Selon des témoins, il serait effectivement question d’une course entre deux véhicules de marque BMW", a indiqué un porte-parole du parquet. "L’un de ces véhicules aurait dévié de sa trajectoire et aurait touché une Audi. Le conducteur de ce véhicule, âgé de 55 ans, a été emmené grièvement blessé à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. L’un des occupants de la BMW impliquée dans l’accident a aussi été hospitalisé."

L’identité précise des conducteurs des BMW n’est pas connue précisément. Plusieurs personnes étaient sur place et des gens ont fait des allées et venues avec le lieu du crash, explique le parquet. Un expert en accident de roulage et un médecin légiste ont été sollicités.

Selon plusieurs médias, une course de rue était en cours et ses organisateurs auraient tout fait pour gérer eux-mêmes les suites de l’accident. Les occupants de la première BMW auraient ainsi tenté d’extraire les passagers de la BMW accidentée. Ils auraient également essayé de récupérer les plaques d’immatriculation et auraient même fait venir une dépanneuse.