Covid : prolongation d’une série de mesures visant notamment les hôpitaux

Une loi du 4 novembre 2020 a prévu diverses mesures pour faire face à la pandémie. Elle permet de prendre des mesures urgentes pour gérer la prise en charge des patients au sein des hôpitaux, de faire exécuter des activités médicales de dépistage par certains professionnels des soins de santé et par certains étudiants qui ne sont habituellement pas autorisés à le faire, et de prendre des mesures afin de maintenir une capacité de vaccination suffisante

Ces dispositions expirent le 1er janvier. Cependant, le contrôle de la pandémie de Covid-19 nécessite les mesures préparatoires nécessaires pour soutenir le personnel soignant et les hôpitaux, indique le ministre. Par conséquent, la loi sera prolongée jusqu’au 1er juillet 2023 et pourra ensuite être prolongée par six mois par arrêté royal après examen en Conseil des ministres et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, compte tenu de l’imprévisibilité du virus.