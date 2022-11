La compagnie aérienne connaît des difficultés financières. Le ministre de l’Économie analysera la possibilité d’un soutien wallon.

+ LIRE ICI

2. Et si on valorisait la pluie bruxelloise comme une ressource sans plus la jeter à l’égout ?

Vous pouvez donner votre avis sur le Plan bruxellois de Gestion de l’Eau 2022-2027. La Région veut y valoriser l’eau pluviale comme une ressource, via notamment des jardins de pluie. Et ne plus tout jeter à l’égout.

+ LIRE ICI

3. Un accouchement tourne au drame à l’hôpital Arlon

Un gynécologue est poursuivi pour non-assistance à personne en danger suite au décès, à Arlon, du bébé lors de la période précédant la césarienne.

+ LIRE ICI

4. Reveal Flight à Louvain-la-Neuve: Capturer la trace invisible du vol des oiseaux

L’exposition Reveal Fligth a deux ailes: elle présente le travail artistique de Xavi Bou et les avancées d’un projet de recherche de l’UCLouvain sur le vol des oiseaux migrateurs.

+ LIRE ICI

5. L’UB veut prolonger Roberto Martinez avant le mondial: un pari risqué

Alors que Roberto Martinez laissait entendre que les résultats de la Belgique au Mondial détermineraient s’il reste ou non à la tête de la sélection, l’Union belge voudrait déjà le faire prolonger.

+ LIRE ICI

6. De curieuses boîtes pour animer les enfants (Saint-Georges)

L’imaginaire et le rêve sont au cœur des boîtes "C’L Kit animations" pour les enfants que propose Céline Lambert.

+ LIRE ICI

7. Hooka Hey ! – La fureur de ne pas mourir

Avec un western qui fait la part belle au peuple indien, le jeune Français Neyef signe l’un des romans graphiques de l’année.

+ LIRE ICI

8. Notre voyage dans les Cévennes, sur les traces de Stevenson

Le chemin de Stevenson est le nom donné au chemin de grande randonnée GR 70, en référence au parcours effectué à travers les Cévennes, en compagnie d’une ânesse, par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson à l’automne 1878.

+ LIRE ICI

9. Du spectaculaire roller derby à découvrir à Amay

Samedi et dimanche, le hall amaytois abritera un tournoi européen de roller derby. Un sport féminin de contact sur patins à roulettes.

+ LIRE ICI

10. Maurine Sintzen (Malmedy) au Mondial de trial, ce jeudi à Abou Dabi

C’est le jour-J pour la Malmédienne Maurine Sintzen, engagée ce 10 novembre en catégorie élite des championnats du monde d’Abou Dabi (Émirats arabes unis).

+ LIRE ICI