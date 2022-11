Une grève « réussie » pour les syndicats

"La mobilisation n’a pas été importante. Elle a été hyperimportante", nous lance Thierry Bodson, président de la FGTB. "Je suis allé à la rencontre des grévistes, de La Louvière jusqu’à Liège. Tous les zonings étaient à l’arrêt. J’ai été aussi très surpris du suivi au niveau des commerces, des transports ou encore des services publics. Une telle participation, c’est rarissime."

À la CSC, on a fait le même constat lors d’une soupe populaire distribuée à Liège, à proximité du siège du distributeur d’énergie Resa. "Les factures augmentent pour les uns et les autres, alors que l’énergie, on en a besoin pour se chauffer, s’éclairer et bouger", a expliqué Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. "Il faut qu’elle reste à un prix abordable, ce n’est plus le cas aujourd’hui"

Ce mercredi, les actions syndicales étaient visibles dans les transports en commun. Dans les provinces de Namur, du Luxembourg, ainsi que dans une partie du Brabant wallon, les trains n’ont pas circulé. Dans toute la Wallonie, le réseau TEC a été fortement perturbé. À Bruxelles, une seule ligne de métro était exploitée, alors que la circulation des trams et des bus de la Stib était réduite.

Cette journée d’actions provoque par contre l’incompréhension, voire la colère des grandes organisations patronales.

Alors que les partenaires sociaux ont échoué lundi au sein du Groupe des 10 à s’accorder sur la répartition de l’enveloppe bien-être et sur la norme salariale, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a fustigé l’attitude des syndicats. "En dépit de la crise économique et sociale alarmante, les syndicats continuent d’exiger que les employeurs débloquent encore plus d’argent pour des primes supplémentaires, alors que chacun sait qu’on ne demande pas aux pompiers d’éteindre un incendie avec de l’essence", fustigeait la FEB en soulignant qu’en Belgique les salaires augmentaient 5,7% plus vite que dans les pays voisins, et que le handicap salarial par rapport à nos voisins s’était accru en raison de l’indexation automatique.

Vers des primes ?

Le Premier ministre Alexander De Croo a souligné pour sa part que son gouvernement avait déjà pris "toute une série de mesures exceptionnelles" en faveur du pouvoir d’achat. Il a appelé aussi les Belges à "faire bloc" plutôt que d’attiser les clivages et les divisions. Reste qu’il appartient désormais au gouvernement de trancher sur le versement de l’enveloppe bien- être et sur la norme salariale. Une des pistes pourrait passer par le versement, comme en 2021, d’une prime dans les secteurs qui ont "performé".

"Une autre manière de s’en sortir, ce serait de mettre temporairement entre parenthèses la loi de 1996 qui bloque les salaires", estime Thierry Bodson de la FGTB. "Nous ne sommes plus dans la même situation qu’en 1996. Certains secteurs, comme les banques font des bénéfices historiques. Désormais, la santé économique d’une entreprise peut être très différente d’un secteur à l’autre."