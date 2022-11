Nouvelle vaguelette Covid passée en Belgique: « L’hiver devrait être dans la lignée », rassure Van Laethem

Surtout, la situation est restée très calme au niveau hospitalier, tout comme pour les décès, les deux facteurs les plus importants, alors que le suivi du nombre de contaminations a perdu de son intérêt avec la diminution du testing.

La première vaguelette automnale n’a donc rien eu d’inquiétant, ni d’ingérable.

"Le petit rebond qu’on a traversé est lié à la remise en place de tout le monde à la rentrée: retour au travail, à l’école", explique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid. "On savait que ça allait se produire, mais on n’avait pas vraiment d’inquiétude. C’était clairement une vaguelette liée au variant BA.5 d’Omicron. Reste à voir maintenant si on aura un petit ricochet lié aux variants BQ.1 et BQ.1.1, car ces deux nouveaux agresseurs sont en train d’augmenter chez nous".

Ces deux nouveaux sous-variants d’Omicron comptaient pour 30 à 40% des infections il y a une dizaine de jours, dans les derniers chiffres communiqués. Ils pourraient donc déjà être dominants actuellement en Belgique.

"On ne passera pas à côté de BQ.1 comme on l’a fait avec d’autres variants, c’est clair. Mais cela reste Omicron, c’est la virulence et la sévérité qu’on connaît, je n’ai rien vu de très spécifique jusqu’ici", précise Yves Van Laethem. "On pourrait donc avoir un hiver dans la lignée de cet automne, avec de multiples petits rebonds liés à la poussée de ces nouveaux variants, mais à nouveau, rien d’inquiétant".

La grippe, comme avant

Cette année devrait aussi être marquée par le retour de la grippe. Après des mois cachés sous nos masques, nous offrons à nouveau un terrain de jeu plus favorable au virus.

"Les Australiens ont eu une belle saison de grippe, façon de parler, avec le H3N2. Et aux États-Unis, ils ont une augmentation des cas de grippe, modérée, mais qui arrive plus tôt que d’habitude. Ils sont à deux fois leur taux habituel à cette époque", détaille le docteur.

Difficile de savoir ce qu’il adviendra précisément chez nous, mais la grippe devrait vraisemblablement s’installer. "D’un continent à l’autre, c’est évidemment compliqué de faire des projections. Mais après deux années plus calmes, on a l’impression que ça va être “comme avant”, voire que la grippe arrivera un peu plus tôt", analyse-t-il.

Le médecin s’interroge ici sur la campagne de vaccination antigrippe, alors que les piqûres anticoronavirus se sont accumulées. "Les gens ont peut-être un peu perdu de vue la grippe après deux ans et demi de Covid. Si déjà on parvient, comme pour le coronavirus, à couvrir convenablement les deux tiers des 65 ans et plus, on sera content", conclut-il.