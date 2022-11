Grève nationale du mercredi 9 novembre 2022 en Belgique: tout ce qu’il faut savoir (vidéo)

L’appel à la grève a été bien entendu et le pays devrait vivre au ralenti ce mercredi.

Transports

Les perturbations seront nombreuses dans les transports publics. Sur le rail, le mouvement a commencé dès 22h mardi. Aucun train ne circulera en provinces de Luxembourg et de Namur, et dans une partie du Brabant wallon (gare d’Ottignies comprise). Sur le reste du réseau, environ un quart des trains circuleront (un IC sur 3, mais pratiquement aucun train P).

Le Tec et De Lijn annoncent également des perturbations. Les sociétés de transport invitent les passagers à se rendre sur leur site internet où les lignes concernées seront précisées en temps voulu.

A Bruxelles, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station dès 06H00.

Aéroports

Brussels Airport a préventivement annulé 55% de ses vols, soit plus de 200.

L’aéroport de Charleroi a, lui, annoncé l’annulation de tous les vols prévus mercredi. L’accès au terminal sera fermé.

A Liège, l’aéroport ne devrait pas être officiellement fermé, selon son porte-parole, mais il devrait être globalement bloqué, selon les échos reçus des organisations syndicales.

Hôpitaux

Environ deux tiers des hôpitaux privés en Wallonie et à Bruxelles tourneront au ralenti mercredi, selon la CNE. Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais de nombreux rendez-vous et opérations non-urgentes seront reportés.

Entreprises

Les piquets de grève seront nombreux un peu partout dans le pays, principalement dans les zonings industriels et commerciaux.

Des piquets de grève volants sont également prévus pour mobiliser le plus largement possible.

Des écoles sont aussi en grève, comme ici à l’ULB ce mercredi matin. ©EdA - J.R.

S’agissant d’une grève interprofessionnelle, tous les secteurs peuvent être touchés par des actions plus ponctuelles, des nombreuses collectes de déchets n’auront ainsi pas lieu, la distribution des journaux pourrait aussi être limitée. Les écoles sont uniquement tenues d’organiser l’accueil des élèves.