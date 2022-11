L’organisation patronale dit avoir de la "compréhension par rapport à la situation difficile que vivent les ménages, et singulièrement les plus précarisés". Elle souligne que les entreprises contribuent à la qualité de vie, "notamment en donnant de l’emploi à près de 800.000 personnes en Wallonie et en créant de la valeur, à la source du financement de tous nos besoins collectifs".

"La difficulté majeure des entreprises aujourd’hui est de continuer à produire, à maintenir l’emploi, à créer de la valeur, voire à subsister, alors qu’elles sont elles-mêmes confrontées à ces hausses de coût (travail, énergie, matières?.) et ce, dans un environnement où d’autres, en Europe et dans le monde, ne font pas face à ces mêmes contraintes", insiste l’administrateur délégué de l’UWE, Olivier de Wasseige.