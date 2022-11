Flambée des prix: le constat noir des petites entreprises

Selon l’UCM, le niveau de confiance des indépendants et des chefs d’entreprise est "en pleine dégringolade".

Près de cinq entrepreneurs sur dix estiment que la situation "est très préoccupante". "On peut observer une chute brutale de tous les indicateurs", décrit Caroline Cleppert, directrice du service d’études et de lobby de l’UCM. "L’indice global de confiance, calculé à partir d’une série de statistiques, descend quasiment au niveau atteint lors du premier confinement."

Les enseignements du baromètre de l’UCM

Pour réaliser son baromètre, l’UCM a interrogé 920 indépendants et chefs d’entreprise entre le 11 et le 23 octobre.

Chez les répondants, le volume d’activité a diminué à hauteur de 5% en un an. Le commerce et l’horeca sont, logiquement, les secteurs les plus touchés. Et si au second trimestre 2022, près de trois répondants sur dix déclaraient un recul de leurs activités, ils sont aujourd’hui 53.4% des répondants à connaître un recul. Par ailleurs, un entrepreneur sur quatre déclare que l’emploi a reculé dans son entreprise.

Selon l’UCM, cette tendance devrait se poursuivre car 31.6% des répondants estiment encore réduire leur volume d’emploi avant la fin de l’année. "Ce qui nous inquiète, c’est qu’il n’y a pas vraiment de perspectives positives", précise Caroline Cleppert. L’UCM estime donc, en conclusion de son baromètre, "qu’il est urgent de trouver des solutions" et qu’il est indispensable d’assurer, "pour la survie pure et simple des entreprises, l’approvisionnement en continu, la liquidation des aides annoncées au plus vite et un retour à un prix raisonnable de l’énergie." Un message qui sera à nouveau relayé ce mercredi à la Chambre "Il faut rappeler que ce qui intéresse les entrepreneurs, c’est de pouvoir maintenir leurs activités", conclut Caroline Cleppert.

Les solutions préconisées par le SNI

Le Syndicat neutre pour indépendants, le SNI, fait aussi partie des acteurs auditionnés ce mardi à la Chambre. "La situation que l’on vit est sans précédent, plus particulièrement pour ceux qui utilisent l’électricité dans leurs outils de production comme les boulangers", rappelle Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI. " Il faut rajouter que le prix moyen de l’électricité est 40% plus cher pour les petites entreprises. Contrairement aux grandes entreprises, elles dépendent du réseau basse-tension.

Christophe Wambersie avance des propositions, dont des baisses de la fiscalité, qu’il compte relayer auprès des décideurs politiques. "Actuellement, pour bénéficier du droit passerelle, un indépendant doit interrompre son activité durant sept jours consécutifs", explique-t-il. "Or, des restaurateurs ou des boulangers souhaitent parfois fermer deux jours pour réduire leurs coûts. Il faudrait intégrer cette dimension dans les conditions."

Enfin, le SNI préconise notamment la mise en place d’un tarif spécial pour les PME similaire au tarif social. "C’est notre proposition phare", précise Christophe Wambersie. "Nous pensons qu’il s’agirait d’une mesure raisonnable financièrement, qui pourrait être conditionnée à l’explosion réelle de la facture et à l’impact de celle-ci sur le résultat de l’activité. Il faut mettre en place un vrai bouclier."