Dépenses immobilières du Parlement wallon : l’examen de conscience des députés wallons

De leur côté, les groupes de l’opposition Les Engagés et le PTB, qui avaient aussi mis un texte sur la table, laissent tomber leur demande de prise en considération d’urgence: la proposition de commission intègre en effet leur demande de contrôle par la Cour des Comptes et de publicité des débats.

Mais l’opposition ne s’en remet pas juste à la majorité et ne renonce pas à ses textes. Le chef de groupe PS André Frédéric propose d’ailleurs de travailler sur les trois textes jeudi prochain et de voter une modification du règlement du Parlement dès la prochaine séance plénière, soit le 23 novembre, "pour se mettre immédiatement au travail et déjà discuter du projet de budget de 2023 " au sein de cette nouvelle commission permanente, donc.

On aurait pu en rester là.

« La pression paie »

Il n’était pas prévu de parler du fond du dossier. Juste d’examiner un agenda commun pour la mise en place de la nouvelle commission. Mais quand le chef de groupe PTB Germain Mugemangango confirme qu’il faudrait revenir sur des décisions déjà prises, comme "cette décision de construire un tunnel à 3 millions€ pour des motifs de confort" et qu’il se dit néanmoins content de voir "que la pression paie ", la moutarde monte rapidement au nez de la majorité.

Au PS, André Frédéric prend la première manche. "Je suis un peu fatigué de vous entendre expliquer à chaque fois que, grâce à votre travail exceptionnel, les autres ont enfin plié sous la pression ", soupire-t-il. Avant de balancer que lors des débats budgétaires 2022, à huis clos, le PTB n’est intervenu sur rien, n’a posé aucune question sur les deux chantiers en question et s’est abstenu.

L’indispensable humilité

Stéphane Hazée (Écolo) prend le relais: "Les failles du système actuel de contrôle des dépenses du Parlement wallon ont été mises en relief par les événements, pas par le PTB. Dans ce contexte. nous avons voulu formuler des propositions humblement ".

Effectivement, aucun des vérificateurs aux comptes des 5 groupes n'a détecté ces difficultés

Pas de quoi fanfaronner, en effet, selon le chef de groupe Écolo. "Effectivement, aucun des vérificateurs aux comptes des 5 groupes (NDLR: PTB compris, rappelle Hazée) n’a détecté ces difficultés. Et aucun des 75 parlementaires, dans lesquels je m’inclus, n’a posé de question par rapport à ces coûts. Je cherche simplement à inviter chacun, dont moi, à faire son examen de conscience par rapport à cet enjeu."

Au PTB, Germain Mugemangango reprend la parole, assurant qu’il ne veut pas polémiquer. "Je trouve ça positif que les groupes qui étaient présents ces 30 dernières années au Bureau prennent une décision pour le Parlement", glisse-t-il.