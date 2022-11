Coronalert est désactivé: l’application ne sera plus mise à jour

Car si vous lancez la nouvelle version, symbolisée désormais par une icône en noir et blanc, une information importante est désormais affichée sur le téléphone: "Suite à l’amélioration de la situation sanitaire, l’application Coronalert ne sera plus mise à jour et sera retirée du play store et de l’app store. Veuillez supprimer l’application."

Adieu Coronalert ©Capture d'écran.

"Le système de testing centralisé est en train d’être configuré autrement", analyse le professeur Axel Legay, expert en cyber-sécurité et co-concepteur de l’app Coronalert. "Or, l’application Coronalert dépendait du système centralisé de suivi de contacts. Et honnêtement, à l’heure actuelle, il n’y a plus de nécessité de maintenir Coronalert."

Paradoxalement, l’application Coronalert fonctionnait encore. "Il y a eu encore des échanges de clés, parce que le système était connecté au niveau européen et que l’application de traçage de contacts allemande génère encore beaucoup d’activité", explique Axel Legay. "Mais s'il y a toujours des échanges de clés, il y en a beaucoup moins au niveau belgo-belge. Maintenir le système n’était donc pas nécessaire. Et si on le supprime, cela ne signifie pas pour autant qu’on ne pourra pas le réactiver."

Une arme utile… mais aussi un « flop »

Téléchargée près de 3 millions de fois, l’app Coronalert a été présentée par les autorités comme une arme utile dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Rappelons aussi que l’application Coronalert n’a pas toujours fait l’unanimité. Ainsi, en août 2011, que seuls 2,7% des tests positifs étaient partagés sur l’application. Le député Groen Jérémie Vaneekchout n’avait pas hésité à parler de " flop " dans la presse flamande.

Parmi les problèmes dans l’utilisation de Coronalert, il y avait la difficulté de lier un test PCR à l’application.