Salaire moyen: ce que gagnent les employés en Belgique par rapport à leurs voisins européens

Mais concrètement, les Belges ont-ils raison de se plaindre de leur salaire? Sont-ils à ce point mal rémunérés par rapport à leurs voisins européens, par exemple? Pas vraiment, à en croire plusieurs organisations internationales.

Ainsi, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, le salaire moyen annuel brut (*) des Belges avoisine les 59.100 euros contre 51.607 euros en moyenne pour les pays membres de l’OCDE. En Europe, seuls les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, l’Islande et le Luxembourg font mieux.

À l’échelle mondiale, le salaire moyen annuel brut des Belges fait également partie des plus élevés recensés par l’OCDE.

Estimé en 2020 à 3.832 euros par mois (**) par Statbel, l’office national de la statistique, le salaire brut moyen des Belges donne toutefois une image biaisée de l’éventail salarial réel. Et pour cause, 58% des salariés touchent une paie inférieure.

D’après les données compilées par la Direction générale Statistique, 69% des travailleurs belges gagnent un montant brut qui se situe entre 2.000 euros et 4.250 euros par mois. Et 50% gagnent plus de 3.550 euros par mois.

À l’inverse, un peu moins d’un Belge sur dix perçoit plus de 6.000 euros brut par mois.

Visiblement mieux lotis que leurs voisins français et allemands, les travailleurs belges le sont également lorsqu’il s’agit de comparer le salaire minimum imposé.

Au 1er août 2022, l’équivalent belge du Smic français a ainsi été revalorisé à 1.873,13 euros. En comparaison avec 1.756 euros néerlandais, les 1.744 allemands et les 1.645 français, les salariés belges sont assurés du 2e salaire minimum le plus élevé de l’Union européenne (***) derrière les 2.313 euros proposés au Grand-Duché du Luxembourg.