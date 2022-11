Grève générale ce mercredi 9 novembre: le pouvoir d’achat et la flambée des prix au cœur des revendications

La FGTB en appelle à la "grève générale". La CSC aussi, tout en envisageant d’autres actions comme des assemblées du personnel, des arrêts de travail, etc.

"C’est dommage d’en arriver là, mais il faut bien se rendre compte que cela fait plus de deux ans qu’on est dans l’action, explique Thierry Bodson, le président de la FGTB. Le problème n° 1 pour les travailleurs, c’est le pouvoir d’achat. Depuis deux ans, toutes les actions que nous avons menées ont été largement suivies. Nous avons rassemblé 100 000 personnes en juin dernier à Bruxelles. Au niveau de la FGTB, le comité fédéral avait décidé dès le mois de juin qu’une grève aurait lieu si nous n’obtenions aucune réponse à cet appel lancé par ces 100 000 manifestants."

Du côté de la CGSLB, le ton est différent. Le syndicat libéral appelle ses membres à une journée d’actions mercredi: "Nous sommes conscients que tous les travailleurs ne peuvent pas se permettre de perdre un jour de salaire, surtout actuellement. Et ce, malgré l’augmentation de l’indemnité de grève de 30 à 40 €", explique Didier Seghin, porte-parole.

Mais quelles qu’en soient les modalités, les trois syndicats veulent, par cette mobilisation, relayer l’inquiétude des travailleurs face à l’inflation, la hausse des prix de l’énergie et des salaires qui n’augmenteront pas plus que la simple indexation.

"Il faut faire passer un message. Il faut que le gouvernement et les employeurs entendent le cri de détresse de la population", lance Didier Seghin (CGSLB).

« Il y a urgence… »

"Il est urgent de prendre des mesures, ajoute Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. On est en novembre et le gouvernement n’a pris des mesures que jusque fin mars. Mais la crise ne s’arrêtera pas à ce moment-là ! Il est temps d’amener un peu de certitude aux gens face à leur facture d’énergie."

Parmi les revendications qui concernent les prix de l’énergie, les syndicats souhaitent notamment un plafonnement des prix de l’électricité et du gaz ainsi qu’un tarif social automatique, étendu aux revenus moyens et faibles.

"Les pays qui nous entourent ont mis en place un blocage des prix. Et il est nécessaire pour deux raisons, ajoute Thierry Bodson de la FGTB. Économiquement, sans plafonnement, nos entreprises se retrouveront avec un décalage de compétitivité par rapport aux pays voisins. Et d’un point de vue social, un plafonnement des prix est important, car il faut que les travailleurs sachent comment ils pourront passer l’hiver."

"On ne peut pas accepter de double peine pour les travailleurs, complète Marie-Hélène Ska de la CSC. La facture augmente, d’une part, et d’autre part, on a une loi théorique sur les salaires qui empêche toute discussion au sein même des entreprises. Or, certaines engrangent des profits indécents."

Réforme de la loi de 1996

Les syndicats répètent leur volonté de réformer la loi de 1996 (qui encadre l’augmentation des salaires). La hausse des salaires pour les deux prochaines années (hors indexation) est fixée à… 0%. Inadmissible pour les syndicats.

"Rendez-nous notre liberté de négocier et voyons dans quelles entreprises on peut faire quelque chose, dit Didier Seghin (CGSLB). On demande une répartition plus juste des profits, qu’ils n’aillent pas uniquement aux actionnaires."

"On veut une marge de négociations au niveau des salaires au-delà de l’indexation automatique, car il y a énormément de secteurs où l’on fait encore des bénéfices importants", estime Thierry Bodson. Et de cibler des secteurs comme l’énergie, les banques ou l’industrie pharmaceutique. "Avec le rapport du Conseil central de l’économie qui doit être officiellement publié cette semaine, on risque de se retrouver sans augmentation de salaire durant six ans. Ce serait inacceptable."

Les syndicats demandent en outre rapidement une répartition de l’enveloppe bien-être (982 millions€ destinés à augmenter les allocations sociales les plus basses) sur laquelle ils ne sont pas tombés d’accord avec les organisations patronales lundi soir.

Dans les rangs syndicaux, on rappelle aussi qu’il n’est pas question de toucher à l’indexation automatique. Et pour la FGTB, le projet de taxation sur les surprofits des entreprises énergétiques doit être revu. "Ce projet est trop faible et il y a, là-bas, des moyens à aller rechercher", conclut Thierry Bodson.