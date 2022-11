La centrale nucléaire de Tihange sous surveillance accrue: "Ces petits incidents ne sont pas tolérables"

Quelques jours plus tard, la véritable raison est apparue au grand jour: si un capteur s’est déclenché, c’est parce qu’un employé de la centrale avait vraisemblablement… gardé son GSM en poche.

Ce mardi, la sous-commission de la sécurité nucléaire s’est réunie à la Chambre des représentants pour l’audition de plusieurs représentants de l’AFCN, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Face aux interrogations des parlementaires, dont Samuel Cogolati (Écolo), les trois représentants de l’AFCN sont revenus sur les petits incidents qui ont touché à la fois les centrales de Tihange et Doel ces dernières semaines. Ils ont aussi annoncé que la centrale de Tihange faisait désormais l’objet "d’une surveillance accrue".

Des interférences très classiques

"Le 17 octobre, nous avons été informés par l’exploitant qu’il estimait que la cause du signal d’alerte était liée à une interférence électromagnétique", a précisé Frederik Van Wonterghem, chef du service Établissements nucléaires de base à l’AFCN. "C’est un phénomène connu où l’on observe un composant électronique qui est dérangé par les rayons électromagnétiques d’un autre composant. On peut résoudre ce type de problème en choisissant des composants qui ne réagissent pas à ce type d’interférences… L’exploitant estime que le GSM était probablement la cause de cette interférence. Une communication interne a été adressée au personnel rappelant que les GSM devaient être coupés ou ne devaient pas être portés".

Pas le premier incident mineur à Tihange

Reste que ce n’est pas le premier incident mineur qui touche la centrale Tihange. En 2015, huit incidents avaient déjà été recensés dans la centrale wallonne, dont sept durant les mois d’été.

Pour les experts de l’AFCN, le problème vécu à Tihange est à nouveau lié à un "non-respect des procédures": "Il y a eu plusieurs incidents mineurs de façon isolée en 2015 et 2016", a rappelé An Wertelaers, directrice du département "installations et déchets" de l’AFCN. "Un plan d’action vaste a été établi et l’exploitant avait estimé qu’il faudrait plusieurs années pour arriver à de réelles améliorations, car la culture sécuritaire est ancrée dans le comportement des gens et on ne peut pas dissiper les mauvaises habitudes du jour au lendemain. Depuis, des actions ont été entreprises et, étape par étape, cela évolue. Récemment, il y a eu une série de petits incidents. Pris séparément, ils ne sont pas à dramatiser, mais pour l’AFCN, ils ne sont pas tolérables dans une centrale nucléaire. Nous sommes stricts sur ce point. Nous sommes donc passés au niveau accru de surveillance."

Plusieurs mois d’inspections renforcées

Selon l’AFCN, ces inspections renforcées devraient durer plusieurs mois: "ll s’agit d’un processus que peut appliquer l’AFCN lorsque nous estimons que l’installation ou la culture sécuritaire n’est pas à niveau", a ajouté Frederik Van Wonterghem. "De manière spécifique, ce que l’on va faire dans les mois à venir, c’est une surveillance accrue sur deux aspects. D’une part, l’application correcte des procédures à réaliser. Un second aspect visera l’application correcte des" pre-job briefings " – NDLR: les séances d’information préalables à une tâche - . Dans certaines activités, les gens doivent bien réfléchir aux risques des actes qu’ils s’apprêtent à poser. La surveillance accrue est une mesure qui n’est pas souvent prise. Mais si elle est nécessaire, il faut l’appliquer."