"Impensable de demander à des ménages d’acheter un nouveau véhicule" : Céline Tellier évoque un report à 2025 de la loi sur les véhicules polluants

Céline Tellier a également annoncé le report à 2025 de l’interdiction de circuler pour les vieilles voitures polluantes. "L’enjeu (NdlR : de cette mesure), c’est la qualité de l’air. On sait aujourd’hui que la pollution de l’air en Belgique fait 11 000 morts prématurées par an, c’est donc un véritable enjeu de santé publique. On peut travailler sur les véhicules qui entrent sur le marché. L’Europe a pris une décision il y a quelques semaines d’interdire à la vente pour 2035 les véhicules thermiques et hybrides pour les remplacer par des véhicules électriques. Il y a aussi désormais tout l’enjeu de savoir ce qui va sortir du marché", explique la ministre de l’environnement.

Pour cela, cette dernière a décidé de demander au gouvernement de reculer de deux ans la mise en place de cette mesure. "Les véhicules qui seraient concernés par un retrait de la circulation au 1er janvier 2023 seraient au nombre de 4 500 soit 0,23 % du parc automobile belge. L’enjeu en matière de qualité de l’air il est donc très très faible. Pour ces 4 500 ménages, à l’heure actuelle avec la crise, je pense qu’il est impensable de leur demander d’acheter un nouveau véhicule. Il faut continuer à faire sortir du marché les véhicules polluants mais il est important de le faire bien, notamment en accompagnant les personnes."

Concernant la grève du 9 novembre la ministre Ecolo comprend la colère de la population. "Je comprends les peurs et la colère de tous. On doit rester dans le dialogue et être à l’écoute des personnes qui se mobilisent dans la rue."