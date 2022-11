"En raison de la grève nationale de ce 09 novembre 2022, les 120 vols commerciaux au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi sont annulés. Tous les passagers recevront une information de la part de leurs compagnies aériennes. Il ne sera pas possible d’accéder au terminal 1. L’aéroport de Bruxelles-Charleroi regrette cette situation et s’excuse auprès des 20 000 passagers concernés pour les désagréments subis".