Cultiver ou urbaniser ? « On ne peut plus se permettre de perdre un seul hectare de surface agricole »

Veronica Cremasco, en quoi ce projet de développement d’une zone d’activité économique à Arlon et Messancy est-il typiquement un enjeu wallon ?

Parce qu’il suffit de regarder les chiffres. Entre 2005 et 2016, les 1 500 hectares qu’on a gagné en zones d’activités économiques par des révisions partielles des plans de secteur, on les a perdus en zones agricoles (NDLR: selon « L’État de l’environnement wallon »). Il n’y a pas qu’au Luxembourg que ça se passe.

Mais le logement ne grignote-t-il pas plus d’hectares de zones agricoles que le développement économique ?

Le logement occupe un espace beaucoup plus large. Mais proportionnellement, ces dix dernières années, c’est pratiquement 10% de croissance pour les espaces résidentiels et pour l’activité économique, au détriment des zones cultivables.

On a consommé de la surface agricole sans compter, comme si c’était une ressource infinie

Dans le cas luxembourgeois, une Commune s’y oppose et l’autre y met des limites drastiques. Le terrain local n’adhère plus aux projets de zonings ?

C’est la même chose pour l’extension du zoning des Hauts Sarts en province de Liège. Oupeye se prononce aussi contre. Les Communes doivent contribuer financièrement à l’équipement des zones agricoles converties en ZAE. Or, les recettes fiscales qu’on peut attendre des entreprises ne permettent pas de couvrir les investissements nécessaires. Les Villes et les Communes préfèrent de plus en plus mettre ces moyens dans la dynamisation de leur centre-ville, dans Liège, dans Herstal, dans Arlon…

Comment soutenir l’emploi et donner de l’espace aux activités économiques, dans ces conditions ?

Il y a des zonings trop peu rentabilisés. Il y a des friches industrielles à reconvertir. On doit à tout le moins questionner la façon dont on urbanise les terres. On s’évertue à dire qu’il y a trop de zones constructibles et voilà qu’on les augmente encore en transformant une terre agricole en zone destinée à l’urbanisation. Chaque hectare de terre cultivée compte. C’est l’outil de production des agriculteurs et agricultrices qui nous nourrissent. On a consommé de la surface agricole sans compter, comme si c’était une ressource infinie. Mais on ne peut plus se permettre de perdre un hectare de plus. On n’est plus dans les années 80-90, quand les intercommunales de développement avaient pour missions d’équiper des zonings sur des zones agricoles et de les revendre.

La mission de ces intercommunales doit évoluer ?

Leur métier est déjà en train d’évoluer, dans le sens d’un développement économique qui corresponde aux enjeux actuels.