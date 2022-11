Transports, commerces, hôpitaux… le pays tournera au ralenti ce mercredi

1. Transports

La circulation des trains sera fortement perturbée, dès ce mardi 22 h, a annoncé lundi la SNCB. Le réseau ferroviaire sera fermé mercredi dans la majorité de la province de Namur, de Luxembourg et dans une partie du Brabant wallon. Un quart des trains circulera dans le reste du pays. Les trains P (heures de pointe) ne rouleront quasiment pas. La SNCB conseille aux voyageurs " de travailler, si possible, à domicile ou de chercher une alternative ", et de consulter dès ce mardi matin le service de trains alternatif mis en place. Côté syndicats, la CGSP Cheminots, qui appelle ses affiliés à débrayer, dénonce "la dégradation des conditions de travail", l’absence de recrutements et réclame "un financement pertinent des missions de service public".

Les réseaux TEC et Stib seront eux aussi perturbés. Le TEC recommande à ses voyageurs de prévoir un moyen de transport alternatif. Même conseil du côté de la société bruxelloise. De nombreux bus, trams et métros resteront à quai dans la capitale, prévient la Stib qui informera les voyageurs en temps réel.

2. Aéroports

Brussels Airport s’attend à de grosses perturbations. 55% des vols ont été annulés préventivement. Et ce, afin d’éviter les files d’attente trop longues et les retards le jour même. Un peu plus de 200 vols sont concernés. Les voyageurs dont les vols sont maintenus sont priés de n’emporter que des bagages à main.

L’accès à l’aéroport de Charleroi risque quant à lui d’être compliqué et certains vols seront probablement reprogrammés, indiquait l’aéroport vendredi. Ce dernier invite les passagers à se présenter au moins trois heures à l’avance et à n’emporter également que des bagages à main.

Ce lundi, TUI Fly a annoncé détourner les 18 vols prévus en Belgique, mercredi, vers les aéroports de Cologne et Maastricht. La compagnie mettra en place des navettes de bus pour acheminer ses clients.

3. Écoles

"On demande à nos affiliés de s’associer à la mobilisation, on sent que celle-ci peut être forte, assure Joseph Thonon de la CGSP Enseignement. Nous avons des revendications sur la rémunération des enseignants et de leurs déplacements entre différentes écoles par exemple." Des piquets sont annoncés dans certains établissements. Et la grève dans les transports viendra également chambouler le bon fonctionnement des écoles. Pour Joseph Thonon, des établissements scolaires n’auront pas d’autre choix que de fermer, "mais il y a toujours une garderie prévue", prévient-il.

Au niveau des crèches, Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale SETCa non-marchand, n’avait pas eu de retour spécifique ce lundi, "car il n’y a pas de service minimum à organiser". Mais certaines ont déjà annoncé aux parents leur fermeture.

4. Commerces et entreprises

Attention: faire ses courses ce mercredi se transformera en parcours du combattant. De nombreux magasins garderont leurs volets fermés. "La mobilisation sera importante dans les commerces intégrés, tant dans l’alimentaire que le non-alimentaire. Pour les supermarchés Aldi, Lidl, Carrefour, Delhaize, Colruyt ou encore Cora, il faut s’attendre à des fermetures. Même chose pour des magasins comme H&M, MediaMarkt ou encore Brico", nous explique Myriam Delmée, présidente du SETCa. "Pour les commerces franchisés, c’est plus aléatoire et tout dépendra de leur situation. S’ils sont dans un zoning fermé, ils n’ouvriront pas leurs portes." Des piquets de grève sont en effet prévus à l’entrée de certains zonings et d’entreprises.

5. Hôpitaux

De nombreux hôpitaux fonctionneront en service minimum mercredi. Si un accord interne n’a pas été trouvé, c’est un comité de concertation nationale qui a dû acter la liste du personnel indispensable. "On a dû le faire pour 7 institutions (parfois plusieurs sites), note Nathalie Lionnet (SETCa). C’est quelque chose qu’on n’a jamais connu ! C’est significatif d’un ras-le-bol du personnel qui reste sur le pont, et doit faire face à une population de plus en plus démunie."

Dans les maisons de repos, on s’attend à davantage d’actions symboliques, ou à des travailleurs qui iront rejoindre "par solidarité" des piquets de grève. "Car la situation est compliquée et le service minimum, même en temps normal, on n’y est pas", constate Nathalie Lionnet.

6. Police

"Les bureaux de police seront fermés mercredi, informe Eddy Quaino (CGSP Police). Pas mal de collègues vont rejoindre le mouvement, il y a des gros piquets prévus à l’hôtel de police de Huy ou à l’Académie provinciale de Liège. Les policiers attendent une revalorisation salariale depuis 20 ans et l’accord sectoriel est largement insuffisant."