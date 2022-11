Victime du rallye, Margaux Remacle était scolarisée au collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut. Une aide psychologique est mise en place pour les élèves et professeurs.

Lire + ici

2. Suzane sort son deuxième album: «Je suis une humaine de mon temps»

La jeune chanteuse de 31 ans se dévoile dans ce deuxième album. Les chansons d’une fille bien dans son époque et qui a des choses à dire.

Lire + ici

3. Stade de l’Union saint-gilloise: pour ou contre le site du Bempt? Le match continue

Les supporters de l’Union réclament que le dialogue aboutisse entre la commune et le club. Les opposants au projet de stade sur le site du Bempt à Forest commencent aussi à s’organiser.

Lire + ici

4. Les Mauves sous la loupe après le nul contre l’Antwerp: Van Crombrugge et Leoni brillants, Silva décevant

Les Anderlechtois ont été bons défensivement mais inexistants en attaque.

Lire + ici

5. Le Belge reste le premier visiteur de la cité des cinq clochers

La saison touristique 2022 touche bientôt à sa fin. Afin de dresser le bilan, l’échevine de la Culture et du Tourisme, Sylvie Liétar, s’appuie sur les données chiffrées récoltées par l’Office du Tourisme.

Lire + ici

6. Braine-l’Alleud/Waterloo: le Mémorial 1815 a bien profité des vacances de Toussaint

La fréquentation du Mémorial de la bataille de Waterloo a augmenté durant ces vacances scolaires. Les activités familiales ont bien fonctionné.

Lire + ici

7. S’habiller en 2e main: tendance, bon pour le portefeuille et la planète... Les bonnes adresses de la province du Luxembourg

En ville depuis des années, la tendance de la 2e main arrive de plus en plus dans notre province. Une façon de s’habiller écolo, tendance, et de faire de sacrées économies.

Lire + ici

8. Spy: Dix mille nez en quête des bons arômes au salon du vin de Floreffe

Le 24e salon du vin et du fromage de Floreffe a flatté le nez de milliers de dégustateurs dans une joyeuse ambiance de fête. L’Avenir y a passé le sien dès l’ouverture, à l’heure du café.

Lire + ici

9. Les Amis et Disciples de François Bovesse offrent un prix de 10000€ pour soutenir les arts et les lettres en province de Namur

Pour la première fois, l’association Les Amis et Disciples de François Bovesse offre un prix unique pour soutenir les arts et les lettres en province de Namur. Les candidatures sont à rentrer jusqu’au 15 janvier.

Lire + ici

10. Deux étudiants ingénieurs namurois primés au concours wallon StarTech

Après dix semaines de défis, Louis Biebuyck et Guillaume Dejardin, étudiants ingénieurs (UCLouvain) originaires de Namur, ont remporté le concours du 10e StarTech avec leur projet pyroplast, un système qui transforme les déchets de plastique en carburant.

Lire + ici