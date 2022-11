Sablage et aérogommage

Pour rajeunir une façade ternie par la pollution, le sablage est une technique qui a fait ses preuves mais elle n’est pas nécessairement adaptée à un mur intérieur. Dans le cas d’une rénovation lourde, les avantages prendront cependant le pas sur les inconvénients. Il existe cependant un procédé appelé sablage sans poussière, la sableuse est couplée à un aspirateur qui absorbe immédiatement les résidus et les projections. Pour le nettoyage d’un mur ou des murs d’une seule pièce, une technique plus douce dérivée du sablage est préconisée. Il s’agit de l’aérogommage qui utilise des abrasifs plus doux et à la granulométrie plus fine. La pression est également moindre que celle d’une sableuse. L’hydrogommage (ou décapage à l’eau) est une variante de l’aérogommage qui vaporise en même temps de l’eau pour éviter que la poussière ne se disperse. Les deux techniques sont efficaces pour les murs en briques, en pierres naturelles, les tommettes mais également le bois. D.N.