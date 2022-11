Flambée des dépenses au Parlement wallon: que faut-il attendre du rapport présenté ce lundi ?

En septembre, le Bureau du Parlement wallon (*) promettait une instruction minutieuse sur certains faits reprochés au greffier du Parlement wallon, Frédéric Janssens. Comme sa gestion budgétaire des chantiers de la nouvelle Maison des parlementaires et de la jonction souterraine entre le parking du Grognon et le bâtiment du Saint-Gilles. Le président Jean-Claude Marcourt (PS) s’était engagé à faire un rapport circonstancié sur les questions qui restaient en suspens. Et elles étaient nombreuses.

Déjà reporté deux fois, le rapport promis doit être présenté ce lundi à 13 heures au Bureau élargi du Parlement, qui inclut les représentants de l’opposition.

1. La Maison des parlementaires

"Les chiffres vont faire l’effet d’une bombe", rapporte-t-on au service du greffe. Sous la précédente législature, le budget pour la Maison des parlementaires avait été estimé à 10 millions. Ce montant, qui s’affichait encore jusqu’il y a peu sur le site du Parlement wallon, n’est plus du tout d’actualité.

On en serait à 35 ou à 45 millions, selon qu’on intègre ou pas certains éléments dans le périmètre budgétaire (frais de consultance, location du bâtiment qui héberge les groupes politiques le temps du chantier, location d’entrepôts, mobilier, équipement audiovisuel, etc.).

Quoi qu’il en soit, on a donc au minimum triplé ou quadruplé le premier montant. Le projet, comme on peut par contre toujours le lire sur le site du Parlement, reste "conçu autour des valeurs de simplicité, de sobriété, de durabilité et de proximité". Bon.

2. La Maison des parlementaires (bis)

On parle d’un chantier toujours en cours. Les chiffres présentés lundi ne seront pas définitifs. Mais un autre budget doit d’ores et déjà être pris en compte: celui de l’entretien de 4 600 m2 supplémentaires. Des mètres carrés qu’il faudra nettoyer, éclairer, chauffer, surveiller, en plus du bâtiment principal mitoyen, le Saint-Gilles…

3. La jonction souterraine

Pour ce tunnel, réservé au départ aux seuls parlementaires et au top management du greffe, les estimations initiales tournaient autour de 700 000 ou 800 000 €. On en serait à 2,6 millions €. Là encore, faut-il compter juste le "trou" qui a été creusé ou intégrer les frais de sécurité, d’équipements divers (casiers pour les députés, etc.), la réfection des sanitaires au sous-sol ?

4. Le timing

Frédéric Janssens l’a dit et répété: il garantissait la transparence et les détails sur ses comptes et budgets et tenait le moindre bon de commande ou justificatif à la disposition des membres du Bureau. Il nous l’avait confirmé en juin dernier, en faisant rapidement défiler des piles de documents et de chiffres parfaitement ordonnés.

Dans certains services au Parlement, on n’a pas oublié que le même greffier exigeait pourtant de ses agents des justifications budgétaires au centime près

Or, il a manifestement fallu du temps au Bureau pour rassembler des montants et recouper les informations remontées du greffe il y a déjà trois semaines, pour finalement rédiger ce premier état des lieux provisoire. Jusqu’à quel point le Bureau a-t-il pu instruire un dossier comptable manifestement dispersé ? Frédéric Janssens, économiste de formation, s’est-il rendu compte que le budget partait en vrille et a-t-il omis d’en informer son "conseil d’administration" ? Ou bien n’a-t-il rien vu venir, ce qui reste très embarrassant pour le Bureau qui lui accordait un blanc-seing ?

Dans certains services au Parlement, on n’a pas oublié que le même greffier exigeait pourtant de ses agents des justifications budgétaires au centime près.

5. La Cour des Comptes

Le Bureau, ou à tout le moins la MR Jacqueline Galant, souhaite confier les dossiers de ces deux gros chantiers à la Cour des Comptes, qui jusqu’à présent n’a jamais été invitée à mettre le nez dans les dépenses du Parlement. Une façon d’admettre que le greffier n’informait pas aussi complètement qu’il le prétendait les membres du Bureau, au nom duquel il prenait des décisions avec une délégation de pouvoir totale accordée par le Bureau précédent en mai 2018.

L’opposition PTB a introduit pour sa part un texte proposant que les dépenses engagées sous le "règne" du greffier Janssens (de 2009 à septembre 2022) soient examinées par la Cour des Comptes et que cette analyse devienne par ailleurs structurelle. La proposition sera prise en compte ce mercredi, en séance plénière du Parlement wallon.

6. Les marchés publics

Au travers de ce rapport, le Bureau va-t-il se concentrer uniquement sur les chantiers qui font polémique ou apporter des réponses et des justifications à d’autres éléments que les députés semblaient découvrir en septembre ? L’usage de certains privilèges par le greffier (frais de téléphonie astronomiques depuis le Costa Rica, entre autres), sa gestion des ressources humaines (lire ci-dessous), la transparence des marchés publics, etc. ?

Voilà un an et dix mois que le marché a été lancé. Il devait être réalisé intégralement en 2021. Et il n’y a toujours rien. ça sent la mauvaise gestion

Comme ce marché destiné à remplacer la plateforme informatique actuelle du Parlement wallon (Aquarius) par un nouveau système (Hermès). L’un des administrateurs de l’entreprise qui a décroché le marché travaillait déjà comme consultant informatique pour le Parlement wallon. Il a participé à la rédaction des clauses techniques du cahier spécial des charges. Ce qui n’est pas un problème en soi, si les informations dont il dispose étaient aussi en possession des autres soumissionnaires au moment de la mise en concurrence.

On entend par ailleurs que le service informatique du greffe a été tenu à l’écart de tout le processus, alors qu’il s’agit de la base de données la plus importante du Parlement wallon. "Voilà un an et dix mois que le marché a été lancé. Il devait être réalisé intégralement en 2021. Et il n’y a toujours rien, alors que des avenants ont été réalisés et des montants versés. Ça sent la mauvaise gestion ", renifle un fonctionnaire du greffe.

(*) Le Bureau peut être comparé au conseil d’administration d’une entreprise. Il est l’organe suprême de décision, celui à qui le greffier doit rendre des comptes, et l’employeur de chaque membre du greffe (une centaine d’agents). Y siègent le président Jean-Claude Marcourt (PS) et quatre députés de la majorité: deux MR (Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau), un Écolo (Manu Disabato) et une autre PS (Sophie Pécriaux).