Dépenses du Parlement wallon: « un conflit d’intérêt jette le doute sur les conclusions du rapport », selon le PTB

Ce sont les rumeurs qui bruissaient depuis quelques semaines déjà, nous y faisions à nouveau référence ce samedi, en prévision du rapport promis par le président Jean-Claude Marcourt. Il devait être diffusé ce lundi 7 novembre. Mais sans attendre, le Bureau a diffusé une sorte de synthèse de ce rapport ce samedi.

Les surcoûts des deux chantiers sont confirmés assez largement: 46 millions pour la Maison des parlementaires et 3 millions pour la jonction souterraine. La facture prévue au départ est donc bien – largement – multipliée par quatre, donc…

Pour établir ces projections budgétaires, le Bureau du Parlement a fait appel assez logiquement aux services du greffe. Mais aussi à la société AT Osborne. Soit l’assistant maître d’ouvrage du Parlement, qui conseille et suit le chantiers. Ce qui, en soi, pose déjà un problème, juge le PTB: il y a conflit d’intérêt.

Pourquoi pas l’analyse de la Cour des Comptes ?

Selon le Bureau du Parlement wallon (soit le président Jean-Claude Marcourt et quatre députés de la majorité PS, MR et Écolo), "il ressort (NDLR: des rapports du greffe et de l’entreprise AT Osborne) que les surcoûts supportés au-delà des estimations réalisées ex-ante s’expliquent par la nature de l’évolution des travaux et par l’adjonction de prestations non budgétées initialement et par la révision des prix. Les paiements effectués (après approbation des pièces par l’auteur de projet et l’assistant maître d’ouvrage) correspondent à des prestations précises", communique le Bureau.

Et cette entreprise arrive à la conclusion… que toutes les dépenses sont justifiées. Étonnant…

Pour Germain Mugemangango (PTB), l’approche est faussée. "Le Bureau demande à l’entreprise qui a principalement profité des moyens publics pour les travaux demandés de faire l’état des lieux et cette entreprise arrive à la conclusion… que toutes les dépenses sont justifiées. Étonnant…" ironise le député wallon.

"Pourquoi ne pas avoir chargé la Cour des Comptes de cet examen ou un organisme indépendant ? Ce conflit d’intérêt évident jette évidemment le doute sur les conclusions du rapport", dit-il.

Une délégation de pouvoir « resserrée »

Ce n’est pas tout. Qu’il y ait des dépassements des montants budgétés quand on entreprend un chantier (et même deux), surtout en cette période d’inflation, c’est une chose. "Mais aussi bien pour la Maison des parlementaires que pour le tunnel, les premières estimations qui ont aidé à la décision étaient fausses. Comment expliquer ça ? Si au fur et à mesure des estimations les dépenses paraissent exploser, pourquoi ne pas avoir décidé l’arrêt du projet ?" insiste Germain Mugemangango.

"On dirait que ça a été possible pour le tunnel, mais pas envisagé. Pourquoi ? À partir du marché initial, comment ont été validées les dépenses successives ? De nouveaux marchés publics ? Validés par le Bureau ? Par la présidence ?"

Le PTB s’interroge aussi sur le temps qu’il a fallu à la présidence pour réunir les documents permettant d’évaluer ces travaux.

L’opposition Les Engagés et PTB seront invités à prendre connaissance du rapport complet ce lundi en Bureau élargi à 13 h. On ne doute pas que le débat sera riche. Le Bureau restreint se tiendra quant à lui en matinée.

À noter: le Bureau confirme que la délégation de pouvoir qui était accordée au greffier a été "considérablement resserrée" et sera soumise à évaluation. Autrement dit, plus question d’engager des montants sans limite au nom du Bureau.