Impôts: du retard dans l’envoi des avertissements-extraits de rôle?

Le SPF Finances tarderait-il à envoyer les avertissements-extraits de rôle cette année ? Selon le service public fédéral, ce serait plutôt l’inverse. "Non, nous sommes même plutôt en avance par rapport à l’année passée", nous répond Florence Angelici, porte-parole. Il suffit de jeter un coup d’œil aux chiffres pour s’en convaincre : en octobre 2022, pas moins de 4,2 millions d’avertissements-extraits de rôle ont été envoyés, sur un total de 7,1 millions. À cette même période, en 2021 et 2020, les chiffres atteignaient respectivement 3,6 et 3,5 millions d’avertissements-extraits de rôle envoyés.

Attendre juin 2023

En réalité, le SPF Finances a encore un peu de temps devant lui. Le service public peut en effet établir l’impôt à payer ou à rembourser jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle du délai de rentrée de la déclaration. Cela signifie concrètement que, pour sa déclaration 2022 (calculée sur les revenus de 2021), le contribuable pourrait patienter jusqu’au 30 juin 2023.

Une fois l’avertissement-extrait de rôle envoyé, le SPF Finances effectue le remboursement dans les deux mois. En raison de la crise actuelle, les personnes qui reçoivent un avertissement-extrait de rôle avec une demande de paiement disposent exceptionnellement de quatre mois pour se mettre en ordre. Le délai standard de deux mois vient en effet d’être allongé par le gouvernement fédéral pour l’exercice d’imposition 2022.

Le temps d’attente vous paraît néanmoins plus long que l’an dernier ? Rien d’anormal. Florence Angelici rappelle d’ailleurs que la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle peut tout à fait varier d’une année à l’autre. "Nous mettons cependant tout en œuvre pour que les contribuables reçoivent leur avertissement-extrait de rôle au plus vite, dans le délai prévu [...]Cela dit, nous ne pouvons pas donner de date précise." Plusieurs facteurs déterminent en fait la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, tels que la date de rentrée de la déclaration, le mode de dépôt, etc.

Notons enfin que les déclarations d’impôt qui nécessitent une vérification ne sont pas traitées automatiquement. Dans certains cas spécifiques, le délai d’attente peut donc être prolongé.