Crise énergétique : répondre à vos questions

"Le cadre juridique est très compliqué à suivre car il y a beaucoup de changements dans le contexte que nous connaissons, explique Steven De Vliegher, porte-parole pour Securex. Aujourd'hui, on voit que nos clients ont beaucoup de questions sur l'inflation qui a une influence sur le pouvoir d'achat, sur les index aussi...Créer une FAQ permet de rassembler les questions les plus courantes qui nous sont posées et d'apporter des réponses à un seul endroit. On avait déjà mis la même chose en place avec le coronavirus."

Les mesures phares

Dans cette FAQ disponible sur le site de Securex, on retrouve l'ensemble des mesures qui sont proposées pour accompagner les entreprises à faire face à la crise. Parmi elles, la possibilité de chômage économique. "Pour les entreprises qui ont de grosses consommations d'énergie, ou qui ont moins de demandes à cause de l'augmentation des prix et qui ont dû diminuer leur production, ça leur permet de ne pas devoir payer de salaire à leurs employés", note Els Vanderhaegen du département juridique chez Securex. Pour que ce dernier soit octroyé, les entreprises doivent introduire une demande et prouver la nécessité de cette aide.

Il est également possible de réclamer le report de paiement des cotisations ONSS ou d'obtenir une réduction de celles-ci pour les premier et deuxième trimestres de 2023. "On peut également proposer un jour fixe de télétravail à ses salariés mais ça ne peut pas être imposé. Il faut un accord des deux côtés." Enfin, au niveau des régions, des prime et des subsides sont disponibles sous certaines conditions.

Bien sûr, pour économiser l'énergie, les entreprises peuvent d'elles-mêmes appliquer certains conseils basiques comme éteindre les lumières, prendre garde à ne pas laisser de fenêtres ouvertes inutilement ou baisser la température d'un ou deux degrés. "Attention toutefois, pour le travail de bureau, dit 'léger', il est recommandé de ne pas descendre sous les 19 degrés pour ne pas nuire au confort des travailleurs", conclut Els Vanderhaegen.

Plus d'infos: https://www.securex.be