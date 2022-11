L’Unesco va placer la Ducasse d’Ath en "suivi approfondi", en lien avec la problématique du Sauvage. Et demande des changements à la Ville.

2. Climat: une COP dans un contexte géopolitique tendu

La guerre en Ukraine, le timing de l’événement, ainsi que diverses crises diplomatiques menacent la bonne tenue des négociations.

3. La route du Bocq fermée sine die suite à des chutes de pierres

Une chute de rocher sur une route communale et la Commune d’Yvoir espère que ça ne va pas lui coûter un pont.

4. Ils tentent de relever le défi des déchets avec une ONG liégeoise

La gestion des déchets ménagers est un des grands défis du Sénégal. Autre Terre aide les populations à la relever. Voir la vidéo.

5. Sofia Costoulas: « Je vais passer à temps plein sur le circuit pro »

Sofia Costoulas, la finaliste du dernier Australian Open juniors, part pour Glasgow, ce vendredi, avec l’équipe belge.

6. La Vervia, une nouvelle bière mais sans gluten

La Vervia est une nouvelle bière sans gluten qui vient de voir le jour. Avec derrière l’idée un couple de Verviétois.

7. Les infirmières françaises taxées en Belgique: « Cette taxation va faire fermer l’hôpital d’Arlon »

Une catastrophe s’annonce, prédit le député fédéral Benoît Piedbœuf, attentif aux matières fiscales. Au 1er janvier, toutes les infirmières françaises qui travaillent en Belgique seront imposées en Belgique.

8. Deux mille personnes à Saint-Hubert pour fêter saint Hubert (vidéo)

La ville de Saint-Hubert a de nouveau fêté son saint patron comme il se doit ce jeudi 3 novembre. Un beau succès sous une météo clémente.

9. Comment gagner 25 € sur les produits d’entretien

Faire des économies et avoir une maison propre, c’est possible. Voici 8 recettes de produits ménagers naturelles et efficaces comparées à leur équivalant chimique en supermarché, sur base de leur prix moyen dans quatre grandes surfaces belges.

10. « Fest family party » à Ath: des animations pour toute la famille ce week-end

Le festival familial " Fest family party " fait son grand retour, ce week-end au Quai de l’Entrepôt à Ath.