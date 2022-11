Plus de 4 400 primes vélo octroyées aux Wallons depuis janvier 2021

Au 30 septembre 2022, 7 051 demandes ont été adressées à la Région wallonne pour une prime "citoyens", 4 434 dossiers ont été validés, 559 ont été refusées et un peu plus de 2 000 sont en attente (89% de taux d’octroi après analyse du dossier).

C’est ce qu’on apprend du ministre Philippe Henry (Écolo, Mobilité), qui répond à une question écrite du député wallon Laurent Devin (PS).

En moyenne, 257 €

Les demandes sont en progression constante, selon le cabinet Henry: 18 par jour en juillet, 19 par jour en août, 22 en septembre…

Pour rappel, les primes ne sont octroyées qu’à certaines conditions. Ainsi, le vélo qui fait l’objet de la demande doit être utilisé pour au moins 40% des trajets entre le domicile et le travail (ou pour au moins 40% des déplacements liés à la recherche d’un emploi). Il faut avoir 18 ans et être domicilié en Wallonie. Et l’achat doit avoir été effectué entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2024.

L’intervention de la Région est déclinée en trois taux: 20%, 30% ou 40% du prix d’achat, selon la situation du demandeur (*) et le type de vélo, le tout dans une fourchette de 50 à 1 250 €. Actuellement, le montant moyen des primes tourne autour de 257 €.

Le SPW Mobilité précise sur son site (où le formulaire de demande est par ailleurs accessible) que la situation prise en compte pour octroyer ou non la prime est celle qui est en vigueur au moment de la demande. "L’attestation de chômage ou d’usage domicile-travail sera donc récente: datée de maximum un mois avant l’introduction de la demande de prime. Ce n’est donc pas la date d’achat qui détermine le statut du demandeur", précise encore l’administration wallonne.

Surtout du neuf et de l’électrique

Les vélos d’occasion, on l’a dit, sont aussi concernés par ce soutien régional, sous réserve d’une facture en bonne et due forme. Mais selon le baromètre établi par le cabinet de Philippe Henry, les vélos neufs sont ultra-majoritaires, avec 97,72% des primes.

On ne note pas encore de vraie demande pour les « speed pédélec »

Et c’est surtout vers l’électrique que les choix s’orientent, puisqu’ils raflent près de 70% de la mise. Les vélos dits "musculaires" représentent 20,52% des dossiers et les vélos cargo 8%. On ne note pas encore de vraie demande pour les "speed pédélec", ces vélos à assistance électrique qui permettent de rouler à 45 km/h. Ça viendra sans doute avec le développement des corridors pour vélos qui permettent des parcours en continu sur de plus longues distances pour les cyclos.

Les trois-quarts des demandeurs se situent dans la tranche d’âge des 26-55 ans (seulement 3,87% de moins de 26 ans). Les hommes sont majoritaires, mais d’une courte tête (55,5%).

Liège et le Hainaut

Pas de grosse surprise sur la répartition géographique des primes: un peu plus de 30% concernent la province de Liège, 29% le Hainaut, 20% Namur, 13% le Brabant wallon et seulement 6% le Luxembourg où les parcours cyclistes domicile/lieu de travail prennent tout de suite une autre dimension.

Le gouvernement wallon avait annoncé en 2020 que les primes seraient accessibles jusqu’à épuisement du budget. Soit 3 millions pour les primes citoyens. À ce stade, il reste 60% des fonds. À bon entendeur…

(*) Des majorations sont prévues pour les faibles revenus (moins de 32 700 € de revenu imposable), les demandeurs d’emploi, les familles nombreuses et les familles monoparentales.