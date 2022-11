Le marché de l’occasion toujours en baisse, contrairement aux véhicules neufs

Concernant les véhicules neufs, les nouvelles sont meilleures. Le marché connait une augmentation pour le troisième mois consécutif. En octobre, 30.451 véhicules neufs ont été immatriculés, soit une augmentation de 21,6% par rapport à octobre 2021. Sur les dix premiers mois de l’année, les chiffres restent toutefois dans le rouge avec -7,9%. "La tendance favorable des véhicules neufs peut s’expliquer par le fait que certaines marques parviennent à livrer plus facilement depuis l’été. Reste à voir si cette tendance à la hausse se maintiendra au cours des prochains mois", ajoute Filip Rylant.

Volkswagen et BMW restent en tête des marques de voitures de particuliers d’occasion les plus vendues en octobre devant respectivement Opel, Mercedes et Peugeot. Les modèles les plus populaires sont la VW Golf (2.321 unités) et la VW Polo (1.859), suivies de l’Opel Corsa (1.557), de la Ford Fiesta (1.276) et de la BMW série 3 (1.262).